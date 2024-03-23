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    Теракт в «Крокус Холле»

    «Убери ты свой телефон, ползи». Как спасались зрители «Крокуса» в видео от первого лица

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    Чудовищные кадры захвата «Крокус Сити холла» в подмосковном Красногорске облетели весь мир. Ролики передаются из чата в чат, собирают реакции ужаса, появляются новые видео. Благодаря съемке на смартфоны каждый пользователь интернета может увидеть, что происходило в пятницу вечером в огромном концертном зале. «Фонтанка» 23 марта собрала наиболее красноречивые свидетельства трагедии.

    Городские порталы

    В пятницу вечером в «Крокусе» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Фанаты давно ждали это выступление. Хорошо одетая публика занимала места согласно купленным билетам, коллектив настраивал аппаратуру. В какой-то момент в здание врываются вооруженные люди и начинают расстреливать всех подряд. Пока в самом концертном зале зрители вслушивались в хлопки и не понимали, что происходит, внизу уже были погибшие.

    На первых кадрах люди падают на пол, получив ранения, или прячутся за колонны. Все тонет в звуках выстрелов, битого стекла и женских криках.

    Ньюсач/Двач

    Оказавшиеся у окон разбивают их и вырываются на улицу со вздохом облегчения. Они еще не понимают до конца, какой счастливый билет вытянули этим вечером.

    Зайдя в концертный зал, вооруженные наемники начинают беспорядочно палить по зрителям, которые к ним ближе всего. Напуганные люди прячутся за креслами и ползут по ковролину к выходу. На фоне слышны слова «пожалуйста, помоги».

    RT на русском

    «Убери ты свой телефон, ползи», «ползите вперед». На кадрах стихийной эвакуации запечатлена паника людей. Пока одни ведут съемку, другие спасают свою жизнь.

    Ньюсач/Двач

    Число жертв теракта в Красногорске продолжает расти по мере разбора завалов после пожара. На данный момент, по официальным данным, найдены 133 тела. 24 марта объявлен общенациональный траур. Владимир Путин в субботу днем выступил с обращением к россиянам.

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