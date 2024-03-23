«Убери ты свой телефон, ползи». Как спасались зрители «Крокуса» в видео от первого лица

Чудовищные кадры захвата «Крокус Сити холла» в подмосковном Красногорске облетели весь мир. Ролики передаются из чата в чат, собирают реакции ужаса, появляются новые видео. Благодаря съемке на смартфоны каждый пользователь интернета может увидеть, что происходило в пятницу вечером в огромном концертном зале. «Фонтанка» 23 марта собрала наиболее красноречивые свидетельства трагедии.

Городские порталы

В пятницу вечером в «Крокусе» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Фанаты давно ждали это выступление. Хорошо одетая публика занимала места согласно купленным билетам, коллектив настраивал аппаратуру. В какой-то момент в здание врываются вооруженные люди и начинают расстреливать всех подряд. Пока в самом концертном зале зрители вслушивались в хлопки и не понимали, что происходит, внизу уже были погибшие.



На первых кадрах люди падают на пол, получив ранения, или прячутся за колонны. Все тонет в звуках выстрелов, битого стекла и женских криках.



Оказавшиеся у окон разбивают их и вырываются на улицу со вздохом облегчения. Они еще не понимают до конца, какой счастливый билет вытянули этим вечером.



Зайдя в концертный зал, вооруженные наемники начинают беспорядочно палить по зрителям, которые к ним ближе всего. Напуганные люди прячутся за креслами и ползут по ковролину к выходу. На фоне слышны слова «пожалуйста, помоги».



«Убери ты свой телефон, ползи», «ползите вперед». На кадрах стихийной эвакуации запечатлена паника людей. Пока одни ведут съемку, другие спасают свою жизнь.

