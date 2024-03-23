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    Василия Уткина похоронили на кладбище в Балашихе

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    Футбольного комментатора Василия Уткина похоронили в Балашихе после церемонии прощания в ЦКБ при президенте России. В последний путь его провожали друзья и единомышленники.

    Фото: MSK1
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    Трансляцию с похорон и прощания ведут журналисты издания MSK1. 23 марта к церкви пришло множество футбольных фанатов, а также друзья Василия Уткина. Среди них актер и один из основателей «Квартета И» Камиль Ларин, спортивный комментатор Тимур Журавель, признанный иноагентом журналист Алексей Венедиктов*, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, актер Максим Виторган, рэпер Pharaoh.

    Фото: MSK1
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    У гроба сидели мама и сестра умершего.

    Василий Уткин умер 19 марта в 52 года. Причиной смерти предварительно называется тромбоэмболия лёгочной артерии.

    Чем еще, кроме спорта, запомнился журналист, читайте в материале «Фонтанки».

    *Алексей Венедиктов внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.

    Фото: MSK1
    Фото: MSK1

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