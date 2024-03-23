Пришли Виторган и «Квартет И», коллеги и поклонники. Как в Москве прощаются с Василием Уткиным: онлайн-репортаж

Сегодня в ЦКБ при президенте России в Москве проходит церемония прощания со спортивным журналистом и комментатором Василием Уткиным. Он умер 19 марта на 53-м году жизни.
Похоронят Уткина в родном городе - подмосковной Балашихе на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы. MSK1.RU рассказывает все самое важное в онлайн-репортаже.
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Проститься с Василием Уткиным пришли его друзья и коллеги. Среди пришедших были замечены журналист Алексей Венедиктов (признан в России иностранным агентом), Наталия Метлина — депутат Мосгордумы.
Несмотря на вчерашний теракт в «Крокусе» и отмену массовых мероприятий, публичное прощание с Василием Уткиным решили провести. Об этом сообщили в футбольном клубе «Эгриси». Сейчас у ЦКБ при президенте России в Крылатском уже выстроилась очередь. Сначала с комментатором прощаются самые близкие, а затем это сможет сделать любой желающий.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал MSK1.RU, что познакомился с Василием еще в 90-х. Он очень беспокоился за журналиста из-за того, что ему в последнее время не давали выступать по телевидению.
— Мы познакомились лет 25 назад и пронесли общение сквозь годы. Относились друг к другу всегда с уважением. Конечно, я, как и все, раздавлен этой новостью, большая боль, — сказал Губерниев. — Очень жаль, что в последние годы мы не слышали Уткина на широком экране. Конечно, я за него беспокоился.
«Он был лишен возможности комментировать. Из-за этого очень переживал. А все переживания и нервы, естественно, отражаются на здоровье»
Дмитрий Губерниев
Известность к Василию Уткину пришла в середине 90-х, когда он стал футбольным комментатором НТВ, а также начал вести программу «Футбольный клуб». Радиоверсия выходила в эфире «Эха Москвы» с 2000 по 2022 годы.
Уткин становился лауреатом премии «ТЭФИ» в 2004 и 2005 годах.
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Василий Уткин был яркой личностью, его называли «голосом российского футбола». MSK1.RU вспоминал самые яркие его цитаты в отдельном материале.
Одной из самых известных, пожалуй, стала «Я видел дриблинг Арбелоа!» Эта фраза о защитнике «Реала» сказана в эпоху расцвета противостояния мадридцев с «Барселоной». Она быстро стала афоризмом.
matvexa / YouTube
Одним из первых, кто принес соболезнования семье Василия Уткина, стал спортивный журналист Иван Карпов. Позднее к нему присоединились и другие комментаторы: Павел Чепурин, Станислав Минин и Дмитрий Губерниев, который сказал, что «комментаторский цех осиротел».
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сказал, что мог назвать Уткина своим другом.
— Я в шоке. Мы общались с ним, дружили. Именно дружили. Я могу назвать Уткина другом. Каким его запомнил? С ним любой разговор был интересным. Он был умным человеком, начитанным, образованным и понимающим. Я могу сказать про него только хорошие слова. С ним всегда было интересно, — передает издание «РБ Спорт».