Пришли Виторган и «Квартет И», коллеги и поклонники. Как в Москве прощаются с Василием Уткиным: онлайн-репортаж

Сегодня в ЦКБ при президенте России в Москве проходит церемония прощания со спортивным журналистом и комментатором Василием Уткиным. Он умер 19 марта на 53-м году жизни.

Похоронят Уткина в родном городе - подмосковной Балашихе на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы. MSK1.RU рассказывает все самое важное в онлайн-репортаже.