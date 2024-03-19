«Я футболом не интересуюсь». Чем, кроме спорта, запомнился Василий Уткин

Фото: Максим Поляков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Комментатор Василий Уткин скончался на 53-м году жизни. Это произошло во вторник, 19 марта. Многие запомнят его не только по работе на телевидении — ему были не чужды ирония и тяга к экспериментам. «Фонтанка» вспоминает, чем нам запомнится Уткин, кроме футбола.

«Дело пыжиковых шапок»

Культовая комедия «День выборов» (играл комментатор, кстати, и в одноименном спектакле) вышла на широкий экран в 2007 году и принесла Уткину всероссийскую известность. Напомним, согласно синопсису, креативные пиарщики отправляются в «город на Волге» делать предвыборную кампанию подставному кандидату, которого, бывает, называют своим Франкенштейном.



Мы запомнили его героя — чудаковатого кандидата в губернаторы Игоря Цаплина, его нелепые, смешные цитаты.

Автор: YouTube

Уже после выхода картины Уткин скажет: «Я и не собирался в губернаторы, я даже в актеры не собирался. Просто Москва — город небольшой, и, в конце концов, угораздило…» (цитата по сайту Первого канала).

Уткин и группировка «Ленинград»

«Так поступают друзья», — написал однажды Василий Уткин про поступок Сергея Шнурова. Дело было еще в 2016 году, когда Уткин был сначала отстранен от работы, а затем уволен с телеканала «Матч ТВ».

«Итак, господа, я начинаю искать новую работу. Резюме: алкоголик и придурок. Комментариев не будет, пост носит чисто практический характер», — писал Уткин на своей странице в социальной сети. Шнуров друга поддержал и заявил, что готов взять его к себе в группировку «Ленинград».



Словами дело не ограничилось: 14 февраля 2016 года Уткин действительно вышел на сцену вместе с «Ленинградом» на церемонии «Чартовой дюжины». Комментатор весело танцевал с бубном, исполняя «Дорожную». Позже он сделал пост: «На словах «ехай» и так далее впервые представлялось совершенно конкретное лицо. Спасибо Сереже Шнурову и всем музыкантам группировки «Ленинград»! Это была очень крутая и веселая моральная поддержка».



Трудоустройством дело не закончилось — Уткин заявил, что намерен заняться писательством.



«Просто человек...»

Снимался Василий Уткин не только в «большом метре». Один из запоминающихся образов — герой клипа на песню «Человек говно» группы «Биртман». В нем лирический персонаж Уткина, грациозно танцуя, приходит на выручку несостоявшейся невесте.



Автор: БИРМАН / YouTube

После выхода клипа комментатор иронично рассуждал о своей роли. Он отмечал, что единственным возражением было неумение танцевать.

«Я пришел и исправил то, что натворил человек-говно. И всем опять стало весело. Но это неважно. Я бы и человека-говно тоже с удовольствием сыграл, потому что танцующее говно — это богатый не воплощенный и не реализованный пока в кинематографе образ», — цитировал Василия Уткина портал sports.ru.

Создатель собственной команды



Василий Уткин в 2017 году стал президентом собственной футбольной команды. Называется она «Эгриси». Основу ее составили игроки Северо-Восточной лиги ЛФЛ Москвы и играют в ней без денежных вознаграждений. Как отмечалось, из уважения к комментатору как к личности и любви к футболу.



«Команда, которую я называю моей, я называю моей, не потому что она моя собственность. Она существовала как ЦСКА до Гинера и «Спартак» до Федуна. Но людям надо помогать», — рассказывал Уткин (цитата по sports.ru).



Сейчас команда выступает в Медиалиге и в 2023 году добилась лучшего результата, заняв третье место. В четвертьфинале Уткин плакал от счастья.