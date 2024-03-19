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    «Я футболом не интересуюсь». Чем, кроме спорта, запомнился Василий Уткин

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    6 комментариев
    Фото: Максим Поляков / «Коммерсантъ»
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    Комментатор Василий Уткин скончался на 53-м году жизни. Это произошло во вторник, 19 марта. Многие запомнят его не только по работе на телевидении — ему были не чужды ирония и тяга к экспериментам. «Фонтанка» вспоминает, чем нам запомнится Уткин, кроме футбола.

    «Дело пыжиковых шапок»


    Культовая комедия «День выборов» (играл комментатор, кстати, и в одноименном спектакле) вышла на широкий экран в 2007 году и принесла Уткину всероссийскую известность. Напомним, согласно синопсису, креативные пиарщики отправляются в «город на Волге» делать предвыборную кампанию подставному кандидату, которого, бывает, называют своим Франкенштейном.

    Мы запомнили его героя — чудаковатого кандидата в губернаторы Игоря Цаплина, его нелепые, смешные цитаты.

    Автор: YouTube

    Уже после выхода картины Уткин скажет: «Я и не собирался в губернаторы, я даже в актеры не собирался. Просто Москва — город небольшой, и, в конце концов, угораздило…» (цитата по сайту Первого канала).

    Уткин и группировка «Ленинград»


    «Так поступают друзья», — написал однажды Василий Уткин про поступок Сергея Шнурова. Дело было еще в 2016 году, когда Уткин был сначала отстранен от работы, а затем уволен с телеканала «Матч ТВ».

    «Итак, господа, я начинаю искать новую работу. Резюме: алкоголик и придурок. Комментариев не будет, пост носит чисто практический характер», — писал Уткин на своей странице в социальной сети. Шнуров друга поддержал и заявил, что готов взять его к себе в группировку «Ленинград».

    Словами дело не ограничилось: 14 февраля 2016 года Уткин действительно вышел на сцену вместе с «Ленинградом» на церемонии «Чартовой дюжины». Комментатор весело танцевал с бубном, исполняя «Дорожную». Позже он сделал пост: «На словах «ехай» и так далее впервые представлялось совершенно конкретное лицо. Спасибо Сереже Шнурову и всем музыкантам группировки «Ленинград»! Это была очень крутая и веселая моральная поддержка».

    Трудоустройством дело не закончилось — Уткин заявил, что намерен заняться писательством.

    «Просто человек...»


    Снимался Василий Уткин не только в «большом метре». Один из запоминающихся образов — герой клипа на песню «Человек говно» группы «Биртман». В нем лирический персонаж Уткина, грациозно танцуя, приходит на выручку несостоявшейся невесте.

    Автор: БИРМАН / YouTube

    После выхода клипа комментатор иронично рассуждал о своей роли. Он отмечал, что единственным возражением было неумение танцевать.

    «Я пришел и исправил то, что натворил человек-говно. И всем опять стало весело. Но это неважно. Я бы и человека-говно тоже с удовольствием сыграл, потому что танцующее говно — это богатый не воплощенный и не реализованный пока в кинематографе образ», — цитировал Василия Уткина портал sports.ru.

    Создатель собственной команды


    Василий Уткин в 2017 году стал президентом собственной футбольной команды. Называется она «Эгриси». Основу ее составили игроки Северо-Восточной лиги ЛФЛ Москвы и играют в ней без денежных вознаграждений. Как отмечалось, из уважения к комментатору как к личности и любви к футболу.

    «Команда, которую я называю моей, я называю моей, не потому что она моя собственность. Она существовала как ЦСКА до Гинера и «Спартак» до Федуна. Но людям надо помогать», — рассказывал Уткин (цитата по sports.ru).

    Сейчас команда выступает в Медиалиге и в 2023 году добилась лучшего результата, заняв третье место. В четвертьфинале Уткин плакал от счастья.

    Фото: Максим Поляков / «Коммерсантъ»

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    Василий Уткин
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    Комментарии 6

    28026003819 Мар 2024 в 20:55
    R.I.P.
    +1−0
    6342324819 Мар 2024 в 20:53
    Уткин со мной на навигаторе останется. И в кино.
    Футболом я не интересуюсь.
    Покойся с миром.
    +3−0
    Гость19 Мар 2024 в 20:52
    Вася,я буду скучать по тебе.
    +2−0
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