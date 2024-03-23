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    ТЕМА ДНЯ

    Задержаны предполагаемые террористы

    Зал сгорел полностью. Посмотрите на кадры МЧС из «Крокус Сити Холла»

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    Спасатели продолжают разбор завалов в сгоревшем концертном зале «Крокус Сити Холл». Судя по всему, огонь полностью объял помещение.

    Фото: МЧС России
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    Как сообщает МЧС, в процессе ликвидации последствий теракта задействованы больше 700 спасателей. Это и кинологи, и психологи и «элита» министерства — Центр специальных операций особого риска «Лидер» и отряд «Центроспас».

    МЧС России

    Судя по кадрам, от зала практически ничего не осталось, пол завален металлическими конструкциями — вероятно, это остатки крыши. Кресла, сцена, сгорело все.

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    Работы еще очень много, под завалами могут быть найдены останки жертв теракта. Ранее Следственный комитет сообщил, что количество жертв выросло до 93.

    Фото: МЧС России

    Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должно было пройти выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Начался пожар. Огонь быстро охватил огромную площадь. О том, как это было, читайте в рассказах очевидцев.

    Все главные новости о теракте — в нашей онлайн-трансляции.

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