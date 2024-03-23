Зал сгорел полностью. Посмотрите на кадры МЧС из «Крокус Сити Холла»

Спасатели продолжают разбор завалов в сгоревшем концертном зале «Крокус Сити Холл». Судя по всему, огонь полностью объял помещение.
Как сообщает МЧС, в процессе ликвидации последствий теракта задействованы больше 700 спасателей. Это и кинологи, и психологи и «элита» министерства — Центр специальных операций особого риска «Лидер» и отряд «Центроспас».
МЧС России
Судя по кадрам, от зала практически ничего не осталось, пол завален металлическими конструкциями — вероятно, это остатки крыши. Кресла, сцена, сгорело все.
Работы еще очень много, под завалами могут быть найдены останки жертв теракта. Ранее Следственный комитет сообщил, что количество жертв выросло до 93.