Ущерб по делу о краже из банковских ячеек в Петербурге прирос заявлением почти на 29 млн рублей

Еще один клиент «РосДорБанка» обнаружил пустую ячейку в депозитарии на Мичуринской улице в Петербурге. Исчезли украшения и деньги.

Как стало известно «Фонтанке», с заявлением в полицию обратился петербуржец, чьи данные можно найти в санкционных списках США от 2018 года. В депозитарии мужчина хранил пару шкатулок с украшениями, деньги в разных валютах. Всего ущерб он оценивает в 28,9 млн рублей. Последний раз свое имущество он видел 6 марта.

В санкционные списки он попал за сотрудничество основанной им компании с ФСБ.