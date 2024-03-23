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    Ущерб по делу о краже из банковских ячеек в Петербурге прирос заявлением почти на 29 млн рублей

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    Еще один клиент «РосДорБанка» обнаружил пустую ячейку в депозитарии на Мичуринской улице в Петербурге. Исчезли украшения и деньги.

    Как стало известно «Фонтанке», с заявлением в полицию обратился петербуржец, чьи данные можно найти в санкционных списках США от 2018 года. В депозитарии мужчина хранил пару шкатулок с украшениями, деньги в разных валютах. Всего ущерб он оценивает в 28,9 млн рублей. Последний раз свое имущество он видел 6 марта.

    В санкционные списки он попал за сотрудничество основанной им компании с ФСБ.

    Как ранее писала «Фонтанка», кража из ячеек вскрылась 13 марта, когда новый клиент банка, арендовавший ячейку накануне, пришел ее проверить.

    По делу о краже на общую сумму больше миллиарда арестован Артур Барбынца. Он пришел в депозитарий с магнитной картой, смог установить в хранилище микрокамеру и с ее помощью выяснить индивидуальные пин-коды от ячеек.

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