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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Эмин Агаларов: «Этот теракт — страшная трагедия для всех»

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    Сын владельца Crocus Group и бывший вице-президент Эмин Агаларов прокомментировал трагедию в подмосковном Красногорске. В своих соцсетях 23 марта он принес соболезнования семьям погибших в результате теракта.

    «Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь», — написал артист и бизнесмен.

    Комментаторы разделились на два лагеря. Одни сочувствуют семье Агаларовых, а также семьям погибших и пострадавших. Другие обвиняют бизнесменов в отсутствии «вооруженной охраны».

    Crocus Group — один из крупнейших девелоперов коммерческой недвижимости в России. Холдинг выступал в качестве генподрядчика при строительстве крупных объектов инфраструктуры: стадионов к ЧМ по футболу в 2018 году, первой очереди Центральной кольцевой автодороги. Также группе компаний принадлежит «Крокус Экспо», сеть ТРК «Вегас». Эмин Агаларов до 2023 года был первым вице-президентом Crocus Group.

    Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в Красногорске неизвестные мужчины в камуфляже ворвались в здание и начали расстреливать людей. В результате, по предварительным данным от ЦОС ФСБ,погибли 40 человек, более сотни получили ранения. По всей стране и в Петербурге в том числе отменяются массовые и развлекательные мероприятия, а в Петербурге ТЦ и бары в пятницу закрылись раньше времени.

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