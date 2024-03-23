Эмин Агаларов: «Этот теракт — страшная трагедия для всех»

Сын владельца Crocus Group и бывший вице-президент Эмин Агаларов прокомментировал трагедию в подмосковном Красногорске. В своих соцсетях 23 марта он принес соболезнования семьям погибших в результате теракта.



«Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь», — написал артист и бизнесмен.



Комментаторы разделились на два лагеря. Одни сочувствуют семье Агаларовых, а также семьям погибших и пострадавших. Другие обвиняют бизнесменов в отсутствии «вооруженной охраны».



Crocus Group — один из крупнейших девелоперов коммерческой недвижимости в России. Холдинг выступал в качестве генподрядчика при строительстве крупных объектов инфраструктуры: стадионов к ЧМ по футболу в 2018 году, первой очереди Центральной кольцевой автодороги. Также группе компаний принадлежит «Крокус Экспо», сеть ТРК «Вегас». Эмин Агаларов до 2023 года был первым вице-президентом Crocus Group.

