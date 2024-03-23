    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 1

    3 м/с, южн

    748мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    «Друзья… у меня трясутся руки». «Руки вверх!» отменяет концерты из-за теракта

    3963
    обсудить

    Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков объявил о переносе концерта в Саратове из-за теракта в «Крокус Сити холле». Об этом он 23 марта сообщил в своих соцсетях.

    «Друзья… у меня трясутся руки. То, что случилось сегодня в «Крокусе» — ужасно. Представить и осознать такое совершенно невозможно. Я всеми мыслями и молитвами с теми, кто пострадал, и их семьями», — написал Жуков.

    Он добавил, что узнал о случившемся сразу после концерта в Пензе, 25 марта он должен был выступить в Саратове, но шоу не будет.

    «Кгда происходит такое, мы не можем продолжать петь и веселить людей. Уверен, что все зрители нас поймут», — отметил артист.

    Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в Красногорске неизвестные мужчины в камуфляже ворвались в здание и начали расстреливать людей. В результате, по предварительным данным от ЦОС ФСБ, погибли 40 человек, более сотни получили ранения. По всей стране и в Петербурге в том числе отменяются массовые и развлекательные мероприятия, а в Петербурге ТЦ и бары в пятницу закрылись раньше времени.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Крокус Сити ХоллТеракт
    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close