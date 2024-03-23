«Друзья… у меня трясутся руки». «Руки вверх!» отменяет концерты из-за теракта

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков объявил о переносе концерта в Саратове из-за теракта в «Крокус Сити холле». Об этом он 23 марта сообщил в своих соцсетях.



«Друзья… у меня трясутся руки. То, что случилось сегодня в «Крокусе» — ужасно. Представить и осознать такое совершенно невозможно. Я всеми мыслями и молитвами с теми, кто пострадал, и их семьями», — написал Жуков.



Он добавил, что узнал о случившемся сразу после концерта в Пензе, 25 марта он должен был выступить в Саратове, но шоу не будет.



«Кгда происходит такое, мы не можем продолжать петь и веселить людей. Уверен, что все зрители нас поймут», — отметил артист.

