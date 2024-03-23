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    «Мы живы»: Сергей Светлаков оказался среди зрителей «Крокус Сити Холла» в момент теракта

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    В момент начала теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» в пятницу, 22 марта, среди зрителей находился российский шоумен Сергей Светлаков. Информацию об этом он подтвердил в своем telegram-канале вечером пятницы, 22 марта.

    В беседе с изданием StarHit шоумен признался, что является большим любителем группы «Пикник» и старается регулярно ходить на их мероприятия. Он также выразил соболезнования родным погибших в результате страшной трагедии, и заявил, что «это был ужас».

    «Мы живы…всем здоровья», - написал Светлаков в соцсети.

    Вечером 22 марта в «Крокус Сити холл» ворвались вооруженные люди и начали расстреливать людей. После начался пожар. По данным ЦОС ФСБ, по предварительным данным, погибли 40 человек, более сотни ранены.

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    КрокусКрокус Сити ХоллТеракт
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