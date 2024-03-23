«Мы живы»: Сергей Светлаков оказался среди зрителей «Крокус Сити Холла» в момент теракта

В момент начала теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» в пятницу, 22 марта, среди зрителей находился российский шоумен Сергей Светлаков. Информацию об этом он подтвердил в своем telegram-канале вечером пятницы, 22 марта.



В беседе с изданием StarHit шоумен признался, что является большим любителем группы «Пикник» и старается регулярно ходить на их мероприятия. Он также выразил соболезнования родным погибших в результате страшной трагедии, и заявил, что «это был ужас».



«Мы живы…всем здоровья», - написал Светлаков в соцсети.