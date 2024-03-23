    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, южн

    751мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Более 70 бригад скорой помощи работают у «Крокус сити холла»

    801
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Как минимум 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф работают на месте теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Об этом 22 марта сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

    «Медицинскую помощь пострадавшим оказывают медицинские учреждения Подмосковья, Москвы, а также федеральные медицинские центры. Медицинские службы готовы к оказанию пострадавшим всей необходимой помощи, есть все медикаменты, запасы донорской крови и не компонентов, зарезервированы койки в медицинских организациях», — говорится в телеграм-канале Минздрава РФ.

    Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко координируют оказание медпомощи пострадавшим при теракте из Федерального центра медицины катастроф.

    Вечером 22 марта очевидцы сообщили о стрельбе в концертном зале «Крокус Сити холл», который находится на территории Подмосковья. Инцидент произошел перед концертом группы «Пикник». Директор коллектива сообщил, что музыканты не пострадали. После стрельбы люди стали эвакуироваться, в здании начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Убиты более 40 человек, пострадали более 100.

    Читайте, что происходит на месте происшествия, в онлайн-трансляции.

    Телефоны горячих линий:

    «Горячая линия» Министерства здравоохранения Московской области:

    +7(498)602–03–01, +7 (498) 602–03–03

    Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки:

    +7 (495) 621–43–31

    Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни:

    +7 (495) 621–78–87

    Поиск пострадавшего по больницам Москвы:

    +7 (495) 624–31–52

    Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона:

    +7 (495) 688–22–52

    Единый телефон доверия МЧС России:

    +7 (495) 400–99–99, +7 (495) 983–79–01

    «Горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России:

    +7 (495) 989–50–50 (круглосуточно)

    Линия психологической помощи Российского Красного Креста:

    +7 (800) 250–18–59

    «Горячая линия» МЧС России:

    +7 (800) 775–17–17

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close