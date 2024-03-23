Более 70 бригад скорой помощи работают у «Крокус сити холла»

Как минимум 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф работают на месте теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Об этом 22 марта сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.



«Медицинскую помощь пострадавшим оказывают медицинские учреждения Подмосковья, Москвы, а также федеральные медицинские центры. Медицинские службы готовы к оказанию пострадавшим всей необходимой помощи, есть все медикаменты, запасы донорской крови и не компонентов, зарезервированы койки в медицинских организациях», — говорится в телеграм-канале Минздрава РФ.