«Яндекс.Такси» сделали бесплатными поездки в любую точку от «Крокус Сити холла»

В связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити холле» спрос на такси резко повысился, потянув за собой цены. Однако водители в столице консолидируются, а «
«За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней. Коэффициент на поездки в такси был повышен только в первые минуты, благодаря совместной работе правительства Москвы и компании "Яндекс" оперативно были приняты все меры по его снижению», — говорится в сообщении.
Жители столицы тем временем сообщают о пробках в районе «Крокус Сити холла» из-за усиления мер безопасности на дорогах.
«В такие ночи особенно важно быть человеком. Помогайте тем, кто просит о помощи, тем, кому тяжело и страшно. Если есть силы, успокойте, подвезите. Если едет скорая — вы знаете, куда она направляется. Пропустите», — пишет администратор телеграм-канала «Беспощадный таксист».
Вечером 22 марта в «Крокус Сити холл» ворвались вооруженные люди и начали расстреливать людей. После начался пожар. По данным ЦОС ФСБ, по предварительным данным, погибли 40 человек, более сотни ранены.