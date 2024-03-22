«Яндекс.Такси» сделали бесплатными поездки в любую точку от «Крокус Сити холла»

В связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити холле» спрос на такси резко повысился, потянув за собой цены. Однако водители в столице консолидируются, а « Яндекс.Такси » и вовсе сделали поездки бесплатными из района трагедии. Об этом 22 марта сообщает столичный дептранс. К месту ЧП также направили дополнительные автобусы «Мосгортранса».

«За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней. Коэффициент на поездки в такси был повышен только в первые минуты, благодаря совместной работе правительства Москвы и компании "Яндекс" оперативно были приняты все меры по его снижению», — говорится в сообщении.

