    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, южн

    751мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    «Яндекс.Такси» сделали бесплатными поездки в любую точку от «Крокус Сити холла»

    1699
    обсудить

    В связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити холле» спрос на такси резко повысился, потянув за собой цены. Однако водители в столице консолидируются, а «Яндекс.Такси» и вовсе сделали поездки бесплатными из района трагедии. Об этом 22 марта сообщает столичный дептранс. К месту ЧП также направили дополнительные автобусы «Мосгортранса».

    «За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней. Коэффициент на поездки в такси был повышен только в первые минуты, благодаря совместной работе правительства Москвы и компании "Яндекс" оперативно были приняты все меры по его снижению», — говорится в сообщении.

    Жители столицы тем временем сообщают о пробках в районе «Крокус Сити холла» из-за усиления мер безопасности на дорогах.

    «В такие ночи особенно важно быть человеком. Помогайте тем, кто просит о помощи, тем, кому тяжело и страшно. Если есть силы, успокойте, подвезите. Если едет скорая — вы знаете, куда она направляется. Пропустите», — пишет администратор телеграм-канала «Беспощадный таксист».

    Вечером 22 марта в «Крокус Сити холл» ворвались вооруженные люди и начали расстреливать людей. После начался пожар. По данным ЦОС ФСБ, по предварительным данным, погибли 40 человек, более сотни ранены.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Крокус Сити ХоллТеракт
    ЛАЙК12
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close