Песков: Путину доложили о стрельбе в «Крокус Сити холле» в первые минуты ЧП

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину сообщили о ЧП в «Крокус Сити холле» сразу после начала стрельбы вечером, 22 марта.



«В первые минуты произошедшего в "Крокус Сити холле" президенту было доложено о начале стрельбы», — уточнил Песков (цитата РИА Новости). По словам представителя Кремля, глава государства дал все необходимые указания и постоянно получает информацию о происходящем.

Сам Владимир Путин теракт в концертном зале пока не прокомментировал.



В «Крокус Сити холле» произошла стрельба, а затем пожар. Силовики сообщили об убитых и раненых, но без точных цифр. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

