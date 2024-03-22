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    Теракт в «Крокус Холле»

    Песков: Путину доложили о стрельбе в «Крокус Сити холле» в первые минуты ЧП

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    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину сообщили о ЧП в «Крокус Сити холле» сразу после начала стрельбы вечером, 22 марта.

    «В первые минуты произошедшего в "Крокус Сити холле" президенту было доложено о начале стрельбы», — уточнил Песков (цитата РИА Новости). По словам представителя Кремля, глава государства дал все необходимые указания и постоянно получает информацию о происходящем.

    Сам Владимир Путин теракт в концертном зале пока не прокомментировал.

    В «Крокус Сити холле» произошла стрельба, а затем пожар. Силовики сообщили об убитых и раненых, но без точных цифр. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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