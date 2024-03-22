«Услышал выстрелы в фойе». Главный дирижер Детской филармонии Петербурга рассказал, как эвакуировал оркестр из «Крокус Сити холла»

Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области и городской филармонии для детей и юношества Михаил Голиков рассказал «Фонтанке», что эвакуировал свой оркестр из «Крокус Сити холла», где 22 марта музыканты должны были играть с артистами группы «Пикник».



«Я одним из первых услышал выстрелы в фойе. Потом понял, что эти выстрелы уже раздались в зале. Мы были за закрытым залом на сцене, готовились к началу концерта. Я, честно говоря, в этот момент только думал о безопасности своих музыкантов. Я всех собрал со сцены, мы быстро покинули здание», — сообщил он.