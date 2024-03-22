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    ТЕМА ДНЯ

    Стрельба в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    «Услышал выстрелы в фойе». Главный дирижер Детской филармонии Петербурга рассказал, как эвакуировал оркестр из «Крокус Сити холла»

    Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области и городской филармонии для детей и юношества Михаил Голиков рассказал «Фонтанке», что эвакуировал свой оркестр из «Крокус Сити холла», где 22 марта музыканты должны были играть с артистами группы «Пикник».

    «Я одним из первых услышал выстрелы в фойе. Потом понял, что эти выстрелы уже раздались в зале. Мы были за закрытым залом на сцене, готовились к началу концерта. Я, честно говоря, в этот момент только думал о безопасности своих музыкантов. Я всех собрал со сцены, мы быстро покинули здание», — сообщил он.

    По словам Голикова, сейчас он вместе с музыкантами находится рядом с «Крокусом», но на достаточно безопасном расстоянии.

    «Оркестр — это порядка 65–70 человек. Сколько там всего было зрителей, мне трудно говорить, но я знаю, что там зал был полностью продан, значит, порядка четырех с лишним тысяч, — оценил он. — Явно, наверное, есть жертвы, но я не видел этого, просто слышал выстрелы и взрыв».

    По его словам, информации о состоянии артистов «Пикника» у него нет. Директор коллектива в разговоре с РИА Новости сообщил, что они не пострадали.

    Вечером 22 марта очевидцы сообщили о стрельбе в «Крокус Сити холле» в Москве перед концертом группы «Пикник», затем в здании начался пожар. Читайте, что происходит на месте происшествия, в онлайн-трансляции.

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