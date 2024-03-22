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    Стрельба в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Собянин: В Москве отменены все массовые мероприятия

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    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия, которые были запланированы в столице, отменены. Решение было принято на фоне нападения на «Крокус Сити холл» в Красногорске. В Подмосковье тем временем аналогичные отмены.

    «Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — такое сообщение вышло в соцсетях Собянина.

    Вечером 22 марта в ЦОС ФСБ подтвердили, что в «Крокус Сити холле» произошла стрельба и пожар. Также силовики сообщили об убитых и раненых, без точных цифр. В ведомстве отметили, что все необходимые меры принимаются. Тем временем «Крокус Сити холл» продолжает гореть.

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    Крокус Сити ХоллТеракт
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