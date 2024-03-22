Собянин: В Москве отменены все массовые мероприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия, которые были запланированы в столице, отменены. Решение было принято на фоне нападения на «Крокус Сити холл» в Красногорске. В Подмосковье тем временем аналогичные отмены.



«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — такое сообщение вышло в соцсетях Собянина.



Вечером 22 марта в ЦОС ФСБ подтвердили, что в «Крокус Сити холле» произошла стрельба и пожар. Также силовики сообщили об убитых и раненых, без точных цифр. В ведомстве отметили, что все необходимые меры принимаются. Тем временем «Крокус Сити холл» продолжает гореть.

