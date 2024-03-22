    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 1

    1 м/с, ю-з

    753мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.95eur100.37

    Броненосец Потемкин «под колпаком». В Калининграде за ним следят для его же пользы

    659
    обсудить

    В Калининградском зоопарке гостей просят последить за стремительным и скрытным постояльцем. Это броненосец, которого зовут — а как же иначе — Потемкин.

    «Друзья, будете в зоопарке, задержитесь на пять минут у вольера броненосца Потёмкина, чтобы заполнить форму наблюдения за этим живчиком, считав QR-код на наклейке», — предложила администрация зверинца посетителям 22 марта.

    ПоделитьсяПоделиться

    Задача — узнать, на какое время дня приходится пик активности Потёмкина. Зоологам эта информация пригодится, чтобы подобрать для броненосца идеальный режим. А гости Калининградского зоопарка смогут почувствовать себя настоящими натуралистами.

    Напомним, недавно «Фонтанка» писала об утратах в коллекции другого зоопарка — Белгородского. В результате обстрелов с территории Украины там погибла ручная самка кенгуру по имени Гранди. В Белгород она переехала из Петербурга и была настоящей звездой местного зверинца.

    А сегодня в Белгородском зоопарке умер от осколочных ранений лебедь. Он пострадал в тот же день, когда была убита Гранди.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Броненосец Потемкин
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close