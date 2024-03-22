Броненосец Потемкин «под колпаком». В Калининграде за ним следят для его же пользы

В Калининградском зоопарке гостей просят последить за стремительным и скрытным постояльцем. Это броненосец, которого зовут — а как же иначе — Потемкин.
«Друзья, будете в зоопарке, задержитесь на пять минут у вольера броненосца Потёмкина, чтобы заполнить форму наблюдения за этим живчиком, считав QR-код на наклейке», — предложила администрация зверинца посетителям 22 марта.
Задача — узнать, на какое время дня приходится пик активности Потёмкина. Зоологам эта информация пригодится, чтобы подобрать для броненосца идеальный режим. А гости Калининградского зоопарка смогут почувствовать себя настоящими натуралистами.
Напомним, недавно «Фонтанка» писала об утратах в коллекции другого зоопарка — Белгородского. В результате обстрелов с территории Украины там погибла ручная самка кенгуру по имени Гранди. В Белгород она переехала из Петербурга и была настоящей звездой местного зверинца.
А сегодня в Белгородском зоопарке умер от осколочных ранений лебедь. Он пострадал в тот же день, когда была убита Гранди.