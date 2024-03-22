Броненосец Потемкин «под колпаком». В Калининграде за ним следят для его же пользы

В Калининградском зоопарке гостей просят последить за стремительным и скрытным постояльцем. Это броненосец, которого зовут — а как же иначе — Потемкин.

«Друзья, будете в зоопарке, задержитесь на пять минут у вольера броненосца Потёмкина, чтобы заполнить форму наблюдения за этим живчиком, считав QR-код на наклейке», — предложила администрация зверинца посетителям 22 марта.