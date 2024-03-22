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    «Не выдержало лебединое сердце». В Белгородском зоопарке от осколочных ранений умер еще один питомец

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    В Белгородском зоопарке потеряли еще одного питомца, который пострадал во время обстрела с территории Украины. От осколочных ранений умер лебедь. Об этом 22 марта сообщает официальный тг-канал зверинца.

    «Белый лебедь не выжил. Увы. Наши героические ветврачи сделали всё возможное, успешно провели сложную операцию, извлекли осколки, но несчастная птица не смогла побороть шок. Не выдержало лебединое сердце», — сказано в сообщении.

    Зоологи также рассказали, что, несмотря на хорошую погоду, все животные укрыты в домиках для зимовки — «как и все белгородцы, вынуждены прятаться от обстрелов». Самым впечатлительным дают успокоительные препараты.

    Фото: Белгородский зоопарк
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    Фото: Белгородский зоопарк
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    Напомним, 19 марта в Белгородском зоопарке в результате обстрела с территории Украины погибла ручная самка кенгуру по имени Гранди. В Белгород она переехала из Петербурга и стала настоящей звездой местного зверинца.

    Во время обстрела Гранди была в открытом вольере и после взрыва погибла на месте. Тогда же был ранен и лебедь.

    Фото: Белгородский зоопарк
    Фото: Белгородский зоопарк

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    Белгородский зоопарк
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