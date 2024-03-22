«Не выдержало лебединое сердце». В Белгородском зоопарке от осколочных ранений умер еще один питомец

В Белгородском зоопарке потеряли еще одного питомца, который пострадал во время обстрела с территории Украины. От осколочных ранений умер лебедь. Об этом 22 марта сообщает официальный тг-канал зверинца.

«Белый лебедь не выжил. Увы. Наши героические ветврачи сделали всё возможное, успешно провели сложную операцию, извлекли осколки, но несчастная птица не смогла побороть шок. Не выдержало лебединое сердце», — сказано в сообщении.

Зоологи также рассказали, что, несмотря на хорошую погоду, все животные укрыты в домиках для зимовки — «как и все белгородцы, вынуждены прятаться от обстрелов». Самым впечатлительным дают успокоительные препараты.