На Пермском пороховом заводе обрушились конструкции. Пострадали пятеро

ЧП произошло во время строительных работ на территории порохового завода в Перми. Госпитализированы пятеро человек.
Днем 22 марта при строительно-монтажных работах на Пермском пороховом заводе произошло обрушение конструкций, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В результате обрушения пострадали пятеро человек. Их состояние оценивается как средней тяжести, все они были госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь, пишет 59.RU со ссылкой на Минздрав региона. В МЧС Пермского края журналистам сообщили, что завод является режимным объектом и у министерства нет компетенции давать комментарии по нему.
Отметим, что это не первое происшествие на предприятии. В 2022 году их было два: в мае в крупном пожаре на заводе погибли три женщины, в октябре произошел взрыв, который унес жизни троих рабочих. Были инциденты и ранее.