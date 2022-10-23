На Пермском пороховом заводе из-за взрыва погибли трое

Вечером 22 октября стало известно о взрыве на Пермском пороховом заводе, — сообщает 59.ru со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу города. По данным оперативного дежурного, трое человек погибли, есть пострадавшие. На завод выезжало Специальное управление федеральной противопожарной службы № 34 МЧС России.



Это уже второй несчастный случай на предприятии в 2022 году — 1 мая сообщалось о пожаре, повлекшем смерть двоих человек. Было возбуждено уголовное дело. Случались там инциденты и ранее.