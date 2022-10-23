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    На Пермском пороховом заводе из-за взрыва погибли трое

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    1 комментарий

    Вечером 22 октября стало известно о взрыве на Пермском пороховом заводе, — сообщает 59.ru со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу города. По данным оперативного дежурного, трое человек погибли, есть пострадавшие. На завод выезжало Специальное управление федеральной противопожарной службы № 34 МЧС России.

    Это уже второй несчастный случай на предприятии в 2022 году — 1 мая сообщалось о пожаре, повлекшем смерть двоих человек. Было возбуждено уголовное дело. Случались там инциденты и ранее.

    Согласно информации на официальном сайте завода, он «изготавливает заряды и воспламенители к ракетным двигателям», в частности — реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, а также заряды двигателей подвесных ракет класса «воздух-воздух» ближнего и среднего боя.

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    Комментарии 1

    своих не бросаем23 Окт 2022 в 11:59
    какой взрыв? хлопок, хабарик, линза.
    +2−0
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