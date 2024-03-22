Двадцать лет разницы и семь лет ожидания. Таксиста в Петербурге довели до алиментов, пригрозив лишением прав

Петербургские судебные приставы рассказали семейную историю о принудительном взрослении. Ему — 27, ей — 47, а их дочь семь лет ждала от папы алиментов, пока у того «не доходили руки».



В отделе судебных приставов Центрального района было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с 27-летнего петербуржца, сообщает 22 марта пресс-служба УФССП по Петербургу. 47-летняя взыскательница воспитывает их общую дочь одна. От бывшего мужа она семь лет получала алименты только частично. Тот часто менял места работы, поэтому платежи поступали редко.