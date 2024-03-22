Двадцать лет разницы и семь лет ожидания. Таксиста в Петербурге довели до алиментов, пригрозив лишением прав

Петербургские судебные приставы рассказали семейную историю о принудительном взрослении. Ему — 27, ей — 47, а их дочь семь лет ждала от папы алиментов, пока у того «не доходили руки».
В отделе судебных приставов Центрального района было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с 27-летнего петербуржца, сообщает 22 марта пресс-служба УФССП по Петербургу. 47-летняя взыскательница воспитывает их общую дочь одна. От бывшего мужа она семь лет получала алименты только частично. Тот часто менял места работы, поэтому платежи поступали редко.
В итоге мужчина накопил долг примерно в 800 тысяч рублей. Дважды за неуплату алиментов его привлекали к административной ответственности, наказывая обязательными работами. Мужчина их отработал, но не изменился. Дважды его наказали исправительными работами уже по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Их он тоже отработал.
Тогда приставы вызвали неплательщика на прием и сообщили, что к нему применят другую принудительную меру — ограничение на право управления автомобилем. Узнав об этом, он быстро нашел нужные 800 тысяч и погасил долг. Мужчина пояснил, что неофициально подрабатывал в службе такси, а выплатить задолженность у него «не доходили руки». Многолетний долг был погашен, однако текущие алименты остаются на контроле, добавили в ведомстве.