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    Экс-замглавы Межрайонной налоговой инспекции Петербурга получил срок за взятку. Его лишили свободы и BMW

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    Октябрьский районный суд Петербурга приговорил экс-замначальника седьмой Межрайонной налоговой инспекции Александра Кудаева к колонии. Его признали виновным в получении взятки (статья 290 УК РФ). Ранее экс-замглавы дали условный срок за мошенничество в особо крупном размере.

    Как сообщает пресс-служба судов 22 марта, в августе 2020 года знакомая Кудаева, действующая в качестве посредника, попросила его не назначать налоговую проверку в отношении ООО «ТСК "ОЛИМП"». Взамен Кудаеву предложили 3,5 миллиона рублей, и он согласился. Ему передали один миллион, однако оставшиеся деньги гендиректор фирмы платить отказался.

    До этого, в июле 2020-го, Кудаев также получил взятку в два миллиона рублей от представителя ООО «РПП Нева-Спорт» за аналогичное бездействие.

    Суд арестовал Кудаева в мае 2021 года. Сначала его признали виновным в «обнулении» компаний, то есть в особо крупном мошенничестве. От имени четырех компаний Кудаев и сообщники подавали в ФНС недостоверные нулевые отчеты, и ранее уплаченные налоги стали отражаться как излишне уплаченные. Тогда Кудаеву дали три года условно с таким же испытательным сроком.

    В этот раз суд назначил ему реальный срок в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в 5 миллионов рублей с лишением чина и BMW.

    Подробнее о том, как соучастники проворачивали схему с налоговыми отчетами, читайте у наших коллег — 47news — в материале: «Как ФНС обнуляет "юриков"».

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