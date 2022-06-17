Экс-замглавы Межрайонной налоговой инспекции Петербурга получил условный срок за «обнуление» компаний

Экс-замначальника седьмой межрайонной налоговой инспекции Петербурга Александра Кудаева приговорили к условному сроку. Его признали виновным в «обнулении» компаний, то есть в особо крупном мошенничестве, сообщает 17 июня объединенная пресс-служба городских судов.
От имени четырех компаний Кудаев и сообщники подавали в ФНС недостоверные нулевые отчеты, и ранее уплаченные налоги стали отражаться как излишне уплаченные. Фигуранты подали заявления на возврат — хотели получить чуть больше 12 миллионов рублей, но смогли только около полутора миллионов.
Смольнинский райсуд Петербурга приговорил Кудаева к трем годам условно с таким же испытательным сроком.
Арестовали Кудаева в мае прошлого года. Подробнее о схеме читайте на 47news.