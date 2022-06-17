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    Экс-замглавы Межрайонной налоговой инспекции Петербурга получил условный срок за «обнуление» компаний

    2739
    2 комментария

    Экс-замначальника седьмой межрайонной налоговой инспекции Петербурга Александра Кудаева приговорили к условному сроку. Его признали виновным в «обнулении» компаний, то есть в особо крупном мошенничестве, сообщает 17 июня объединенная пресс-служба городских судов.

    От имени четырех компаний Кудаев и сообщники подавали в ФНС недостоверные нулевые отчеты, и ранее уплаченные налоги стали отражаться как излишне уплаченные. Фигуранты подали заявления на возврат — хотели получить чуть больше 12 миллионов рублей, но смогли только около полутора миллионов.

    Смольнинский райсуд Петербурга приговорил Кудаева к трем годам условно с таким же испытательным сроком.

    Арестовали Кудаева в мае прошлого года. Подробнее о схеме читайте на 47news.

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    Комментарии (2)

    French
    В Американии 20 лет для начала …, у нас же дома подумай на бушующий раз….((
    French
    В Америи 20 лет автоматом
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