Впервые со времен «Чёрной смерти». Населению Земли прогнозируют сокращение

В ближайшие десятилетия численность населения Земли начнет сокращаться. Это произойдет впервые не только со времен пандемии чумы 1346–1353 годов, но и в первый раз по естественным причинам, не связанным с пандемией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph и исследование журнала Lancet.
Причина — резкое падение рождаемости. Для поддержания роста населения каждая женщина должна иметь в среднем 2,1 ребенка. По данным исследователей, в 2021 году этот коэффициент опустился до 2,23, при том, что в 1950-м он был равен 4,84.
По прогнозам ученых, к 2050 году коэффициент рождаемости в мире снизится до 1,83 — в 155 из 204 стран уровень рождаемости будет ниже, чем необходимо для поддержания численности населения. К 2100-му коэффициент упадет до 1,59.
The Telegraph отмечает, что из-за той же чумы, известной как «Черная смерть», население Земли сократилось с 400 до 350 миллионов человек. Однако, согласно новым исследованиям, теперь число людей на планете впервые в истории начнет сокращаться по естественным причинам.
Численность населения Земли достигла 8 миллиардов в ноябре 2022 года. Первый миллиард население планеты преодолело к началу XIX века, за 120 лет число людей удвоилось, а для того, чтобы набрать седьмой миллиард, понадобилось всего 12 лет — с 1999 по 2011 год.
РБК со ссылкой на ООН уточняет, что несмотря на увеличение численности населения, темпы его прироста замедляются. При этом больше половины прогнозируемого прироста населения до 2050 года сосредоточится в восьми странах: Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, на Филиппинах и в Объединенной Республике Танзания.