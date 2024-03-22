Впервые со времен «Чёрной смерти». Населению Земли прогнозируют сокращение

В ближайшие десятилетия численность населения Земли начнет сокращаться. Это произойдет впервые не только со времен пандемии чумы 1346–1353 годов, но и в первый раз по естественным причинам, не связанным с пандемией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph и исследование журнала Lancet.

Причина — резкое падение рождаемости. Для поддержания роста населения каждая женщина должна иметь в среднем 2,1 ребенка. По данным исследователей, в 2021 году этот коэффициент опустился до 2,23, при том, что в 1950-м он был равен 4,84.

