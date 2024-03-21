    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, ю-з

    764мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd92.69eur100.61

    Юные подозреваемые в нападении на случайного прохожего в саду Сан-Галли арестованы

    5552
    12 комментариев

    Два месяца под стражей предстоит провести подросткам, которым вменяют гибель мужчины в центре Петербурга. По версии следствия, на него набросились, придумав обиду.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 21 марта Смольнинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и определил двоих 15-летних фигурантов в СИЗО до 18 мая.

    Дело возбуждено по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности, и хулиганстве. Обвинение пока не предъявлено.

    Согласно материалам, 19 марта двое подростков — граждане России и Узбекистана — напали на 48-летнего незнакомца, которого увидели в саду Сан-Галли. Повод для конфликта, как полагают в СК, придумал иностранец. То, что происходило дальше, попало на видео.

    По данным «Фонтанки», его приятель говорил, что предлагал избитому вызвать скорую, но тот будто бы ответил отказом. Мужчина сам позвонил в службу «112», позже его нашли на скамейке мёртвым.

    Труп, как отмечает следствие, был обнаружен с явными признаками насильственной смерти в виде кровоподтеков и ссадин в области жизненно важных органов. Точную причину смерти 48-летнего мужчины установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

    Подробнее о том, грозит ли колония подросткам, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК14
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ24
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close