Юные подозреваемые в нападении на случайного прохожего в саду Сан-Галли арестованы

Два месяца под стражей предстоит провести подросткам, которым вменяют гибель мужчины в центре Петербурга. По версии следствия, на него набросились, придумав обиду.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 21 марта Смольнинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и определил двоих 15-летних фигурантов в СИЗО до 18 мая.

Дело возбуждено по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности, и хулиганстве. Обвинение пока не предъявлено.

Согласно материалам, 19 марта двое подростков — граждане России и Узбекистана — напали на 48-летнего незнакомца, которого увидели в саду Сан-Галли. Повод для конфликта, как полагают в СК, придумал иностранец. То, что происходило дальше, попало на видео.