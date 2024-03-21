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    Автомобиль протаранил сотрудников Водоканала

    Автомобиль протаранил сотрудников Водоканала, работавших на Ленинском

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    20 комментариев

    читатель «Фонтанки»

    Серьезное ДТП произошло ночью 21 марта в Московском районе Петербурга. Под колесами автомобиля сильно пострадал сотрудник Водоканала.

    В 1:50 возле дома 176 по Ленинскому проспекту, у перекрестка с Варшавской улицей, кроссовер Chery с номерами Орловской области сбил сотрудника Водоканала, сообщил «Фонтанке» читатель. В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердили информацию и уточнили, что сотрудники проводили работы по очистке водопроводного колодца. «Место, где производились работы, было ограждено», — отметили на предприятии.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Пострадавший работник был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным «Фонтанки», он получил множественные переломы и другие травмы и был помещен в шоковую реанимацию. «Предприятие окажет всю необходимую помощь пострадавшему и его семье», — добавили в Водоканале.

    По словам очевидца, водитель кроссовера могла быть пьяна. Информация об этом уточняется.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 20

    Гость21 Мар 2024 в 12:56
    Что, опять??? Шерсть?
    +1−0
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