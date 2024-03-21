Автомобиль протаранил сотрудников Водоканала, работавших на Ленинском

читатель «Фонтанки»
Серьезное ДТП произошло ночью 21 марта в Московском районе Петербурга. Под колесами автомобиля сильно пострадал сотрудник Водоканала.
В 1:50 возле дома 176 по Ленинскому проспекту, у перекрестка с Варшавской улицей, кроссовер Chery с номерами Орловской области сбил сотрудника Водоканала, сообщил «Фонтанке» читатель. В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердили информацию и уточнили, что сотрудники проводили работы по очистке водопроводного колодца. «Место, где производились работы, было ограждено», — отметили на предприятии.
Пострадавший работник был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным «Фонтанки», он получил множественные переломы и другие травмы и был помещен в шоковую реанимацию. «Предприятие окажет всю необходимую помощь пострадавшему и его семье», — добавили в Водоканале.
По словам очевидца, водитель кроссовера могла быть пьяна. Информация об этом уточняется.