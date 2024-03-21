Группа косуль попала на видео в Ленобласти. У них жёсткий матриархат

Группа европейских косуль встретилась на днях в Волосовском районе Ленобласти сотруднику регионального комитета по охране животного мира. Об этом 21 марта сообщает биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».
Зимой косули сбиваются в группы в среднем по пять-семь особей (несколько семей), чтобы легче было пережить суровое время. Лидером является самая взрослая и опытная самка. На видео она заметно крупнее других косуль, и она постоянно начеку. Рога есть только у самцов, их в этой группе только двое из восьми животных. Косуль легко узнать по белоснежному пятну вокруг хвоста, которое называется «зеркалом». Оно важно для их визуальной коммуникации.
Европейская косуля изредка встречается на территории Петербурга и занесена в Красную книгу города. Их численность в Ленобласти в последние годы растёт. Сейчас их около 1,3 тысячи, а десять лет назад было в пять раз меньше.