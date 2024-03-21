Жителей Грайворона призвали покинуть дома и уехать в другие регионы из-за обстрелов ВСУ

В Белгородской области глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев 21 марта призвал земляков покинуть дома и временно уехать в другие регионы. В последнее время Грайворон регулярно попадает под массированные обстрелы со стороны Украины. Напомним, 20 марта Грайворонский округ обстреляли в том числе с применением реактивных систем залпового огня. Погибли двое гражданских. Сообщалось также еще как минимум о двух раненых. В самом Грайвороне в результате обстрела в среду был полностью разрушен пищеблок.

В четверг Бондарев заявил, что ситуация продолжает оставаться напряженной. И обратился к тем, кто остаётся в приграничных населенных пунктах городского округа. «Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа. Коллеги из Ярославской области готовы принять грайворонцев. Пожалуйста, напишите мне, кто готов уехать. Мы организуем отъезд», — написал Бондарев в своем телеграм-канале..

Глава округа также рассказал, что администрация старается доставлять жителям продукты, но это «зависит от оперативной обстановки».

Многие грайворонцы уже уехали, не дожидаясь приглашений. Некоторые вынужденно бросили в домохозяйствах домашних любимцев и скот. Местные чиновники заявили, что люди, оставившие сельскохозяйственных и домашних животных, могут обратиться за помощью через глав сельских территорий или по номеру 122, чтобы животных накормили.

«Просьба к жителям, которые собираются покинуть округ, не замыкать входную калитку, чтобы волонтёры и бойцы самообороны могли зайти во двор и накормить животных», — сказано в сообщении местной администрации.

Когда ситуация станет безопаснее, будут отработаны все обращения по вывозу животных. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из региона вывезут девять тысяч детей из-за обстрелов с территории Украины.