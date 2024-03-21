    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 1

    2 м/с, южн

    765мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.69eur100.61
    СРОЧНО

    Автомобиль протаранил сотрудников Водоканала

    Социальный эксперимент юного петербуржца стал уголовным делом. Он пугал школьным шутингом

    6165
    17 комментариев

    Своеобразная проверка безопасности, которую устроил ученик 471-й школе в Выборгском районе Петербурга, обернулась для него уголовным делом. Учёбе это не помешает.

    Семикласснику вменяют заведомо ложное сообщение об акте терроризма, стало известно «Фонтанке» 21 марта. Полиция возбудила дело 20 марта — в день икс, когда якобы должна была случиться стрельба, школьника задержали накануне. После обстоятельной беседы его отпустили под обязательство о явке.

    Подросток успел отметить 14-летие незадолго до того, как сообщения из анонимного телеграм-канала стали пугать родителей и детей из 471-й школы. Автор обещал «потоп из крови», составлял список жертв и перечислял стрелковое оружие, которое якобы у него есть.

    19 марта семиклассник рассказал полицейским, что угрозами проверял, как с точки зрения безопасности отреагирует школа. Свой эксперимент он, вероятно, продолжит и узнает, как подобные вопросы рассматривают в суде — привлечь к уголовной ответственности по статье 207 УК можно с 14-летнего возраста.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК10
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 17

    Гость21 Мар 2024 в 11:41
    Может и не пугал
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close