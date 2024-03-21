Социальный эксперимент юного петербуржца стал уголовным делом. Он пугал школьным шутингом

Своеобразная проверка безопасности, которую устроил ученик 471-й школе в Выборгском районе Петербурга, обернулась для него уголовным делом. Учёбе это не помешает.



Семикласснику вменяют заведомо ложное сообщение об акте терроризма, стало известно «Фонтанке» 21 марта. Полиция возбудила дело 20 марта — в день икс, когда якобы должна была случиться стрельба, школьника задержали накануне. После обстоятельной беседы его отпустили под обязательство о явке.

Подросток успел отметить 14-летие незадолго до того, как сообщения из анонимного телеграм-канала стали пугать родителей и детей из 471-й школы. Автор обещал «потоп из крови», составлял список жертв и перечислял стрелковое оружие, которое якобы у него есть.