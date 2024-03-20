Путин: Россия на удары по гражданским могла бы ответить тем же, но у нее свои планы

РФ могла бы ответить Украине тем же на удары по гражданскому населению и объектам, но у России свои планы и взгляды. Об этом в среду, 20 марта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, передает ТАСС.

«Можем ответить тем же, тем же можем ответить — и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода. <...> Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — сказал глава государства.



За неделю Белгородскую область обстреливали более тысячи раз. Погибли 11 человек, более 80 пострадали. В Белгородском зоопарке погибла ручная самка кенгуру по имени Гранди, которая переехала туда из Петербурга. Власти приняли решение вывезти в другие регионы России около 9 тысяч детей.