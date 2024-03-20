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    Путин: Россия на удары по гражданским могла бы ответить тем же, но у нее свои планы

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    13 комментариев

    РФ могла бы ответить Украине тем же на удары по гражданскому населению и объектам, но у России свои планы и взгляды. Об этом в среду, 20 марта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, передает ТАСС.

    «Можем ответить тем же, тем же можем ответить — и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода. <...> Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — сказал глава государства.

    За неделю Белгородскую область обстреливали более тысячи раз. Погибли 11 человек, более 80 пострадали. В Белгородском зоопарке погибла ручная самка кенгуру по имени Гранди, которая переехала туда из Петербурга. Власти приняли решение вывезти в другие регионы России около 9 тысяч детей.

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    Владимир Путин
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    Комментарии 13

    Карабас Барабас20 Мар 2024 в 14:38
    Действительно, это не будет ответом, первенство уже принадлежит вам.
    +1−0
    never mind20 Мар 2024 в 14:31
    Неужели денацификация и демилитаризация?
    +1−0
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