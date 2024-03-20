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    Если будешь драться, то я буду кусаться. Громкий ужин Никиты Кологривого в ресторане попал на видео

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    Актер Никита Кологривый громко завершил свой приезд в Новосибирск на минувших выходных. Крайней точкой маршрута стал ресторан, где ужин для звезды обернулся новым скандалом.

    youtube.com/@Malishka008

    В среду, 20 марта, в Сети появилось видео потасовки в одном из заведений, участие в которой, предположительно, принял Кологривый. Судя по кадрам, у актера завязалась драка с несколькими мужчинами, после чего он выбил телефон из рук девушки и сорвал с себя футболку. В результате молодого человека пришлось скрутить охране.

    NGS сообщает, что Кологривого доставили для допроса в «Центральный» отдел полиции.

    Как ранее писала «Фонтанка», после инцидента в ресторане Новосибирска на Кологривого написали заявление в полицию. Присутствующие пожаловались, что актер грубо нарушал общественный порядок и якобы укусил официантку за ногу.

    На днях Никита Кологривый устроил ещё один скандал в Новосибирске после фан-встречи: он высказал претензии к площадке мероприятия и заявил, что они не умеют встречать гостей. А потом, как писал НГС, он сам опоздал на встречу с фанатами в «Гастрокорте», и гости ждали его почти два часа.

    Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Известен по ролям Емели в фильме «По щучьему велению», Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также по другим фильмам. Предполагается, что он может сыграть Владимира Жириновского в фильме про основателя ЛДПР.

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    Гость20 Мар 2024 в 12:37
    Мерзкий
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