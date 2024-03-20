Если будешь драться, то я буду кусаться. Громкий ужин Никиты Кологривого в ресторане попал на видео

Актер Никита Кологривый громко завершил свой приезд в Новосибирск на минувших выходных. Крайней точкой маршрута стал ресторан, где ужин для звезды обернулся новым скандалом. youtube.com/@Malishka008

В среду, 20 марта, в Сети появилось видео потасовки в одном из заведений, участие в которой, предположительно, принял Кологривый. Судя по кадрам, у актера завязалась драка с несколькими мужчинами, после чего он выбил телефон из рук девушки и сорвал с себя футболку. В результате молодого человека пришлось скрутить охране.

NGS сообщает, что Кологривого доставили для допроса в «Центральный» отдел полиции.

Как ранее писала «Фонтанка», после инцидента в ресторане Новосибирска на Кологривого написали заявление в полицию. Присутствующие пожаловались, что актер грубо нарушал общественный порядок и якобы укусил официантку за ногу.



На днях Никита Кологривый устроил ещё один скандал в Новосибирске после фан-встречи: он высказал претензии к площадке мероприятия и заявил, что они не умеют встречать гостей. А потом, как писал НГС, он сам опоздал на встречу с фанатами в «Гастрокорте», и гости ждали его почти два часа.

