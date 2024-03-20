Мясо, алкоголь, молоко, женщины, плохие мысли нежелательны: как бизнесмены соблюдают пост

Пирожки с капустой и луком, тыква, жаренная на нерафинированном масле, лаваш с хумусом и зеленью — таковы любимые постные блюда известных петербургских предпринимателей. Создатели крупных компаний рассказали «Фонтанке», как они относятся к посту.



Великий пост продлится еще долго — до 4 мая. По статистике ВЦИОМ, строго соблюдают посты 4% россиян, которые считают себя православными. А таковых в стране, по официальным данным, 66%. Правда, что подразумевается под «строгим соблюдением», статистика не уточняет, но бизнесмены, откровенно рассказывая о посте, постоянно замечали, что еда в данном случае — не самое главное.



Георгий Рыков, совладелец ГК «БестЪ»

Я строго соблюдал пост где-то, наверно, с 1990 по 2015 год. Начинал, когда ещё в Бога никто не верил. Соблюдал всегда именно Великий пост — он был у меня таким моим маленьким подвигом.



Но я не совсем правильный христианин, начал постепенно остывать, может, выпивать стал больше. А во время строгого поста мясо, алкоголь, молоко, женщины, плохие мысли нежелательны. Это же аскеза, понимаете?

Во время поста тяжело обычно бывает только первую неделю, потом встраиваешься.

Конечно, есть пост на воде и сухарях — вот, наверное, он тяжёлый. А так сложнее социальные связи поддерживать, когда ты работаешь: дни рождения, поздравления… Так как белой вороной всегда неохота было быть, то приходилось так слегка имитировать. Типа да-да, всё хорошо. То есть я это никогда не выпячивал, а наоборот, скрывал. Сперва от коммунистов, потом от капиталистов!



Чем я насыщался? На самом деле, еды-то очень много такой — не животной. Любил рис с овощами — сам готовил, и грибы еще разные использовал, когда не хватало белка. Всякие гороховые дела: нут, горох — еды на самом деле тьма. Потом человечество, вообще, переедает, и полезно уменьшать количество пищи. Тогда ценность еды возрастает и вкусовое восприятие обостряется.

Сейчас у меня немного другая схема: я, в принципе, воздерживаюсь от еды 36 часов в неделю — с понедельника по среду. Только пью и хожу в баню.



В последние годы в каждом ресторане — отличное постное меню. Сегодня я меню посмотрел, там и хумус из свёклы, и суп такой, суп сякой — куча всего: вообще проблем никаких. Потом ещё, на свою беду или радость, у меня самого ресторану уже 6 лет (имеется в виду ресторан Proviant. — Прим. ред.), так что у меня всегда есть постная пища, и я потихоньку этим пользуюсь. А так стараюсь в рестораны вообще не ходить во время поста.



Вспомнил, есть еще очень крутое блюдо — кусочки тыквы, которые жарятся на растительном масле до корочки. Это очень полезно и очень вкусно. Блюдо № 1 . Орешки или мёд вообще необязательны, это уже излишества. Лучше даже не солить, чтобы вкус был естественным. Только масло желательно взять покачественнее, к примеру, оливковое или просто нерафинированное — чтобы со вкусом. Я этот рецепт услышал от Ефима Шифрина, он у Виктюка тогда играл в спектакле «Мадам Баттерфляй». Как раз Виктюк и научил его есть тыкву, и он себя привёл в прекрасную форму: тыква увеличивала метаболизм, подсушивала подклеточный жир. Шифрин в итоге стал прям таким атлетичным — и я запомнил этот момент. В общем, тыква — это круто, репа и тыква — это наше всё. А теперь, после выборов, вообще остаются репа и тыква.



Вячеслав Заренков, основатель компании «Эталон»

Говоря про пост, вы, видимо, имеете в виду ограничения в еде? Это ограничение для меня не главное. Для меня пост — это воздержание от других соблазнов, очистка, вернее, приведение в порядок мыслей и помыслов.

Что касается еды, я стараюсь в это время просто поменьше есть, ограничивать алкоголь, не употреблять мясные блюда, молочные и другие жирные блюда. Есть побольше фруктов, овощей, орехов и разных блюд из них. Блинчики на воде, пирожки с капустой и луком, овощные котлетки, салаты, морепродукты и блюда из них. В ресторанах, почти во всех, есть специальные постные меню, к сожалению, на Кипре (Вячеслав в последние годы живет в основном на этом острове. — Прим. ред.) оно не отличается многообразием.



Главное в это время — спокойствие, которое в нынешней ситуации даётся нелегко.

Аркадий Скоров, генеральный директор СК «Дальпитерстрой»

Смотрите, пост же это больше внутреннее состояние. Не то, что ешь-пьёшь. Как говорится, не что В тебя, что ИЗ тебя. В связи с тем, что я побаливаю, то пост в смысле еды соблюдаю не строго, а по мере сил. А так стараюсь внутри побольше молиться — поменьше материться. Когда получается, когда не очень.

К посту же, как к ограничениям в еде, я не отношусь никак. Что на столе — совершенно неважно. Понятно, чтобы человек жил, ему нужно есть. Но во что еда через два часа превращается, мы все знаем. По сути дела, если человеку завязать глаза и заткнуть нос, он не поймет, что ест: рыбу или курицу.

К церкви я не пришел, мне повезло, меня бабушка вырастила, а она была регентом церковного хора. Тогда всё запрещали, а она мне Евангелие читала. Может быть, то зерно, которое оно посеяло, не так хорошо взошло, как бы хотелось. Но как взошло, так взошло.



Георгий Богачев, владелец базы семейного отдыха «Илоранта»

Посты соблюдал, и вполне по-настоящему. Правда, в последние два года как-то внутренне не собраться. Ведь пост — он не про еду, это больше духовное мероприятие. А еда — это уже поскольку-постольку. Пост — это воздержание, он в первую очередь про то, от чего ты обычно не воздерживаешься. Очень упрощенно говорить, что пост — про то, чтобы что-то не есть.

Тем более что зачастую наши сограждане с особым цинизмом к этому относятся. Под условным лозунгом «морских гадов можно и про алкоголь в Писании ничего не сказано», все 40 дней предаются поеданию креветок, лангустов, осьминогов и устриц, запивая их белым вином и делая вид, что это пост. Конечно, это совсем не пост.



А так как я старался, чтобы всё было по-настоящему, то ничего не могу рассказать про рестораны с вкусной постной едой. Нужно есть что-то такое, чтобы тебе было невкусно. В этом смысл, если уж мы говорим именно про еду.



Конечно, организму надо питаться, но это не должно быть в радость. Правда, иногда сложно удержаться — хочется чего-то вкусненького: меня лично, к примеру, спасал черный хлеб с хумусом. Или завернешь в лаваш хумус и зелень — и получается отличное постное блюдо, можно сказать, праздничное. В остальном всё довольно просто: цветная капуста, гречневая каша, иногда можно позволить себе чуть-чуть рыбки. Хотя что такое вкусненькое? Это уже некое потворство искушению. Как и алкоголь, хотя утверждают, что в канонах про него ничего не написано. С моей точки зрения, совершенно очевидно, что если хочешь следовать духу поста, то от алкоголя нужно воздержаться.

