Директор «Подписных изданий» признался, какую книгу сейчас читает

Директор книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов в интервью «Фонтанке» назвал критерии отбора книг в свой ассортимент. Он рассказал, что сейчас на полках магазина представлено порядка 42–43 тысяч книг. Это «очень много», их уже «некуда ставить». При этом магазин старается работать даже с редкими книгами и малоизвестными поставщиками. В остальном же принцип формирования ассортимента опирается на опыт и авторитеты.



«Во-первых, десятки тысяч наименований ты просто сам знаешь, — рассказал Иванов. — Уже мозг так устроен, как экселевский файл, когда ты в нём что-то ищешь, он выдает все эти книги. Во-вторых, есть издательства с безупречной репутацией, ты им доверяешь, понимая, что они будут работать исключительно в контексте, заданном самой редакцией. Есть редакторы, у них есть некие регалии, есть книжные журналисты, мнению которых мы опять же доверяем. Есть, собственно, сами авторы».