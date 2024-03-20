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    Директор «Подписных изданий» признался, какую книгу сейчас читает

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    1 комментарий

    Директор книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов в интервью «Фонтанке» назвал критерии отбора книг в свой ассортимент. Он рассказал, что сейчас на полках магазина представлено порядка 42–43 тысяч книг. Это «очень много», их уже «некуда ставить». При этом магазин старается работать даже с редкими книгами и малоизвестными поставщиками. В остальном же принцип формирования ассортимента опирается на опыт и авторитеты.

    «Во-первых, десятки тысяч наименований ты просто сам знаешь, — рассказал Иванов. — Уже мозг так устроен, как экселевский файл, когда ты в нём что-то ищешь, он выдает все эти книги. Во-вторых, есть издательства с безупречной репутацией, ты им доверяешь, понимая, что они будут работать исключительно в контексте, заданном самой редакцией. Есть редакторы, у них есть некие регалии, есть книжные журналисты, мнению которых мы опять же доверяем. Есть, собственно, сами авторы».

    При этом основную часть выручки приносит 30% книг. Остальные ждут своего читателя для долгожданной встречи. В том числе и в новом разделе магазина, посвященном букинистике — именно к нему относится книга, которую Михаил Иванов, как он признался «Фонтанке», читает сейчас сам: бытописание жизни Петербурга в последнее предреволюционное десятилетие, которое оставили юрист Д. А. Засосов и инженер-путеец В. И. Пызин.

    Полностью интервью Михаила Иванова читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 1

    Инкогнито202120 Мар 2024 в 07:28
    Уважаемое издание, вторые сутки подряд Вы рекламируете этот магазин.
    Через чур навязчиво
    +0−0
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