В центре Курска упали обломки украинской ракеты С-200. Жителей просят к ним не приближаться

Средства ПВО уничтожили украинскую зенитную управляемую ракету С-200 над территорией Курской области. Об этом 19 марта сообщили в Минобороны. Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что обломки ракеты упали в центре Курска и других районах города, и призвал жителей не приближаться к ним.



По словам Романа Старовойта, никто не пострадал, но несколько крыш получили повреждения. Обследование проведут утром. Также губернатор добавил, что в случае, если будет объявлена ракетная опасность и до 8 часов утра не снята, то школы и детсады Курска работать не будут.

