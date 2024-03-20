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    В центре Курска упали обломки украинской ракеты С-200. Жителей просят к ним не приближаться

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    Средства ПВО уничтожили украинскую зенитную управляемую ракету С-200 над территорией Курской области. Об этом 19 марта сообщили в Минобороны. Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что обломки ракеты упали в центре Курска и других районах города, и призвал жителей не приближаться к ним.

    По словам Романа Старовойта, никто не пострадал, но несколько крыш получили повреждения. Обследование проведут утром. Также губернатор добавил, что в случае, если будет объявлена ракетная опасность и до 8 часов утра не снята, то школы и детсады Курска работать не будут.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила в регионе 11 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Также с 20 марта в регионе ограничивается въезд в несколько населенных пунктов. На дорогах устанавливаются посты. В списке: Козинки, Гора-Подол, Глотово, Грайворон, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безыменово. Кроме того, 9 тысяч детей вывезут из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа и Грайворонского района.

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