Собаку изрешетили пулями в Малом Карлино. Сутки ее пытались спасти ветеринары

Окровавленную собаку нашла местная жительница в Ломоносовском районе Ленобласти. В клинике обнаружили: у животного — многочисленные пулевые ранения. Врачи и волонтеры боролись за ее жизнь около суток, но спасти не смогли.



Утром 18 марта раненую собаку обнаружили около мусорных баков в микрорайоне Военный городок №8 в Малом Карлино, пишет 19 марта 47News. «Она пыталась ползти и волокла задние лапы! Мы не смогли пройти мимо и отвезли собаку в клинику», — рассказала в соцсетях местная жительница. Собаку назвали Марта.

В клинике собаке сделали рентген и увидели, что она была буквально расстреляна. В том числе, две пули попали в позвоночник: одна застряла в спинно-мозговом канале, другая угодила в поясницу, еще две угодили в район желудка и кишечника. «Собака как решето. Всё разбито, пули в лёгком, в кишечнике, в голове, везде», — написала женщина.