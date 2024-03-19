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    Собаку изрешетили пулями в Малом Карлино. Сутки ее пытались спасти ветеринары

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    33 комментария

    Окровавленную собаку нашла местная жительница в Ломоносовском районе Ленобласти. В клинике обнаружили: у животного — многочисленные пулевые ранения. Врачи и волонтеры боролись за ее жизнь около суток, но спасти не смогли.

    Утром 18 марта раненую собаку обнаружили около мусорных баков в микрорайоне Военный городок №8 в Малом Карлино, пишет 19 марта 47News. «Она пыталась ползти и волокла задние лапы! Мы не смогли пройти мимо и отвезли собаку в клинику», — рассказала в соцсетях местная жительница. Собаку назвали Марта.

    В клинике собаке сделали рентген и увидели, что она была буквально расстреляна. В том числе, две пули попали в позвоночник: одна застряла в спинно-мозговом канале, другая угодила в поясницу, еще две угодили в район желудка и кишечника. «Собака как решето. Всё разбито, пули в лёгком, в кишечнике, в голове, везде», — написала женщина.

    Несмотря на ранения, у Марты отмечали желание жить и надеялись на положительный исход лечения. Однако 19 марта собака скончалась. Об этом сообщили в группе помощи Марте.

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    Комментарии 32

    Гость19 Мар 2024 в 21:00
    И чо?
    +0−0
    фру 2819 Мар 2024 в 20:52
    эта страна - филиал ада. Основной филиал.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 20:19
    Как одна из стада бродячих собак в Нагорном ребенку в горло вцепились так все молчали. А тут блоховоз умер и вся зоошиза сразу встала на уши
    +2−7
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