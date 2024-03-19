Лидер ХАМАС поздравил Владимира Путина с переизбранием на выборах президента

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом сообщается в официальном канале движения в Telegram.

В своем поздравлении лидер ХАМАС отметил, что движение «рассчитывает на укрепление уз дружбы и развитие сотрудничества» с Россией. Хания пожелал главе российского государства успешного труда в интересах граждан РФ и успехов в построении многополярного мира. Кроме того, он высоко оценил позицию Кремля «в поддержке палестинского вопроса».

По итогам прошедших выборов действующий глава РФ Владимир Путин набрал 87,29% голосов на выборах президента России. Представители некоторых государств, среди которых Абхазия, Азербайджан, Казахстан, Китай, Венесуэла, КНДР, успели поздравить Путина. В Вашингтоне заявили, что США продолжат работать, исходя из того, что Владимир Путин является президентом России.