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    Лидер ХАМАС поздравил Владимира Путина с переизбранием на выборах президента

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    Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом сообщается в официальном канале движения в Telegram.

    В своем поздравлении лидер ХАМАС отметил, что движение «рассчитывает на укрепление уз дружбы и развитие сотрудничества» с Россией. Хания пожелал главе российского государства успешного труда в интересах граждан РФ и успехов в построении многополярного мира. Кроме того, он высоко оценил позицию Кремля «в поддержке палестинского вопроса».

    По итогам прошедших выборов действующий глава РФ Владимир Путин набрал 87,29% голосов на выборах президента России. Представители некоторых государств, среди которых Абхазия, Азербайджан, Казахстан, Китай, Венесуэла, КНДР, успели поздравить Путина. В Вашингтоне заявили, что США продолжат работать, исходя из того, что Владимир Путин является президентом России.

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