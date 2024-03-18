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    «Реальность такова, что Путин — президент России». В Белом доме прокомментировали итоги президентских выборов в РФ

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    31 комментарий

    Белый дом заявил, что США продолжит работать, исходя из того, что Владимир Путин является президентом России. Об этом 18 марта заявил во время брифинга помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

    «Реальность такова, что Путин — президент России, и нам приходилось иметь дело с этой реальностью на фоне всего [конфликта] на Украине <...>, других шагов, противоречащих интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и РФ под его руководством. И мы продолжим работать, исходя из этой реальности» (цитата по ТАСС).

    Официальные итоги выборов в России будут подведены 21 марта. По результатам обработки 99,76% протоколов явка составила 77,44%. С результатом в 87,29% побеждает действующий глава государства Владимир Путин, второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ (4,3%), замыкает тройку лидеров Владислав Даванков от «Новых людей» (3,84%), последнее место занял Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,21%).

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    Комментарии 31

    Гость18 Мар 2024 в 23:54
    Реальность такова, что мы слишком трусливые,, чтобы признать фейл-стэйт, нам проще носить каски, броники, обложиться бумагами и надеяться, что наши дороги не пересекуться с оборотнями в погонах.......
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 23:54
    Реальность такова что со студенческой смертностью в СПбГУ ещё очень долго не будут разбираться.
    +0−1
    Гость18 Мар 2024 в 23:53
    Так и в годы ВМВ никто не говорил, что австрийский ефрейтор взял немцев в заложники.

    "Мы ни к чему не принуждали немецкий народ. Люди сами доверили нам власть, и теперь летят, летят их бестолковые головы" (C)
    +0−1
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