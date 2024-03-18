«Реальность такова, что Путин — президент России». В Белом доме прокомментировали итоги президентских выборов в РФ

Белый дом заявил, что США продолжит работать, исходя из того, что Владимир Путин является президентом России. Об этом 18 марта заявил во время брифинга помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Реальность такова, что Путин — президент России, и нам приходилось иметь дело с этой реальностью на фоне всего [конфликта] на Украине <...>, других шагов, противоречащих интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и РФ под его руководством. И мы продолжим работать, исходя из этой реальности» (цитата по ТАСС).