В Петербурге будут судить учительницу коррекционной школы, которую обвиняют в унижении детей

В Петербурге перед судом предстанет бывшая учительница начальных классов, обвиняемая в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По данным следствия, учебный процесс в школе Василеостровского района классный руководитель сопровождала оскорблениями и применением силы в отношении детей.
Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Петербургу 19 марта,
«Оскорбляла их, используя унизительные выражения, касающиеся внешнего вида, физического и психического развития», — говорится в сообщении.
Следственным отделом по Василеостровскому району завершено расследование, собрана доказательственная база. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Как ранее писала «Фонтанка», в августе 2023 года суд вернул дело в отношении учителя о побоях в коррекционной школе на Васильевском из-за ошибки в протоколе. Скандал вокруг учебного заведения начался с публикации фрагментов аудиозаписи урока, на которой слышны угрозы физическим насилием по отношению к ребёнку.