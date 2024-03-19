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    В Петербурге будут судить учительницу коррекционной школы, которую обвиняют в унижении детей

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    2 комментария

    В Петербурге перед судом предстанет бывшая учительница начальных классов, обвиняемая в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По данным следствия, учебный процесс в школе Василеостровского района классный руководитель сопровождала оскорблениями и применением силы в отношении детей.

    Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Петербургу 19 марта, 46-летняя женщина с сентября 2022 года по апрель 2023 года во время занятий систематически высказывала угрозы применения физического насилия двум школьникам, наносила им удары.

    «Оскорбляла их, используя унизительные выражения, касающиеся внешнего вида, физического и психического развития», — говорится в сообщении.

    Следственным отделом по Василеостровскому району завершено расследование, собрана доказательственная база. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

    Как ранее писала «Фонтанка», в августе 2023 года суд вернул дело в отношении учителя о побоях в коррекционной школе на Васильевском из-за ошибки в протоколе. Скандал вокруг учебного заведения начался с публикации фрагментов аудиозаписи урока, на которой слышны угрозы физическим насилием по отношению к ребёнку.

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    Комментарии 2

    Гость19 Мар 2024 в 15:37
    А почему она так взъелась именно и только на двух школьников?
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 15:25
    опасно быть училкой
    +0−1
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