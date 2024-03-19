В Петербурге будут судить учительницу коррекционной школы, которую обвиняют в унижении детей

В Петербурге перед судом предстанет бывшая учительница начальных классов, обвиняемая в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По данным следствия, учебный процесс в школе Василеостровского района классный руководитель сопровождала оскорблениями и применением силы в отношении детей.



Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Петербургу 19 марта, 46-летняя женщина с сентября 2022 года по апрель 2023 года во время занятий систематически высказывала угрозы применения физического насилия двум школьникам, наносила им удары.