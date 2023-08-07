Суд вернул дело в отношении учителя о побоях в коррекционной школе на Васильевском из-за ошибки полиции. Ведомство не торопится её исправить

Мировой судья вернул протокол о побоях в отношении учителя коррекционной школы № 4 на Васильевском острове. Об этом в своем телеграм-канале написал юрист Никита Сорокин 7 августа.



«Полиция начала расследование по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КОАП РФ (побои), был допрошен ребенок, представлены фотографии следов побоев и доказательства, которые подтверждают вину учителя. И был составлен протокол», — отметил он.



Однако документ составили с ошибкой, из-за чего суд не стал его рассматривать. Возвращены материалы были в июле. Исправленный протокол в суд до сих пор не поступил, уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.