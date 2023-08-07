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    Суд вернул дело в отношении учителя о побоях в коррекционной школе на Васильевском из-за ошибки полиции. Ведомство не торопится её исправить

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    Мировой судья вернул протокол о побоях в отношении учителя коррекционной школы № 4 на Васильевском острове. Об этом в своем телеграм-канале написал юрист Никита Сорокин 7 августа.

    «Полиция начала расследование по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КОАП РФ (побои), был допрошен ребенок, представлены фотографии следов побоев и доказательства, которые подтверждают вину учителя. И был составлен протокол», — отметил он.

    Однако документ составили с ошибкой, из-за чего суд не стал его рассматривать. Возвращены материалы были в июле. Исправленный протокол в суд до сих пор не поступил, уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

    Скандал в коррекционной школе № 4 начался с публикации фрагментов аудиозаписи урока, на которой слышны угрозы физическим насилием по отношению к ребёнку. Следственный комитет, изучив запись, возбудил уголовное дело об истязании. По версии следствия, с сентября 2022 года по апрель 2023 года, педагоги «систематически причиняли физические и психические страдания несовершеннолетним 2013 и 2014 годов рождения, имеющим трудности в освоении учебного процесса и являющимся инвалидами». Также СК обратил внимание, что одному из школьников были нанесены телесные повреждения.

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