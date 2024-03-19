РЖД показали, как двигают над водой многотонный пролет моста для ВСМ

В рамках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург в Подмосковье провели «уникальную технологическую операцию». РЖД 19 марта показали таймлапс, как возводят «ворота» для входа ВСМ в столицу.
В Химках строят 399-метровый мост через канал имени Москвы для будущей ВСМ Москва — Петербург. На видео показали, как двигали над водой самый большой пролет — длиной
На всю операцию ушло 38 часов. Часть пролета переместили на баржу, после чего его продольно надвинули на пирс, который был смонтирован в русле канала. Финальная стадия — поперечная надвижка на постоянные опоры — еще предстоит. Ее планируют провести в конце весны.
Старт проекту ВСМ дали 14 марта на совещании с участием президента России Владимира Путина. Строительство пойдет по концессионной модели и должно завершиться к 2029 году. Стоимость работ составляет порядка