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    РЖД показали, как двигают над водой многотонный пролет моста для ВСМ

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    23 комментария

    Телеграм РЖД

    В рамках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург в Подмосковье провели «уникальную технологическую операцию». РЖД 19 марта показали таймлапс, как возводят «ворота» для входа ВСМ в столицу.

    В Химках строят 399-метровый мост через канал имени Москвы для будущей ВСМ Москва — Петербург. На видео показали, как двигали над водой самый большой пролет — длиной 132 метра и весом 2263 тонны. Его перевезли с левого берега, где собирали конструкцию, на временные опоры в центре канала.

    На всю операцию ушло 38 часов. Часть пролета переместили на баржу, после чего его продольно надвинули на пирс, который был смонтирован в русле канала. Финальная стадия — поперечная надвижка на постоянные опоры — еще предстоит. Ее планируют провести в конце весны.

    Старт проекту ВСМ дали 14 марта на совещании с участием президента России Владимира Путина. Строительство пойдет по концессионной модели и должно завершиться к 2029 году. Стоимость работ составляет порядка 2 триллионов рублей. Головным производителем поездов для ВСМ станет Группа «Синара» при участии Трансмашхолдинга. Ранее РЖД утвердили дизайн поездов. Стоимость одного состава оценивается примерно в 5,34 миллиарда рублей без учета НДС.

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    Комментарии 23

    cerf19 Мар 2024 в 15:48
    При запуске видео приложение вылетает
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 15:28
    Ну да. 30 лет уже стоит Пушкин у двух переездов, сейчас, после того как в чистом поле понастроили целый город Славянка и тоже приписали к Пушкину, на ЖД-переездах просто смертоубийство. Но зато мы триллионы на никому не нужную показушную ВСМ опять ввалим, что бы дедок мог насладиться поездкой перед отправкой в Гаагу! Ай, молодца!
    +0−2
    Гость19 Мар 2024 в 15:19
    Старт очередному гигантскому распилу дан! Предыдущий закончился сносом исторического квартала и знаменитым котлованом у Московского вокзала. Где в этот раз котлован возникнет? :))
    +2−1
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