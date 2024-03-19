Раненая косуля пришла за помощью в поликлинику

В городе Арсеньеве (Приморский край) днем 19 марта травмированная косуля пришла к людям — её нашли у входа в поликлинику на улице Ломоносова. Об этом рассказывает администрация Арсеньевского городского округа в своём телеграм-канале.



К косуле приехали ветеринарные врачи и осмотрели её. Также на место прибыли спасатели, представители Охотнадзора и полиции. Каким образом дикое животное оказалось в городе, выясняется. В администрации предположили, что косулю сбил автомобиль.

