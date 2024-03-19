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    Подростку под Белгородом оторвало кисть

    Раненая косуля пришла за помощью в поликлинику

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    15 комментариев
    Фото: Администрация Арсеньевского ГО
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    В городе Арсеньеве (Приморский край) днем 19 марта травмированная косуля пришла к людям — её нашли у входа в поликлинику на улице Ломоносова. Об этом рассказывает администрация Арсеньевского городского округа в своём телеграм-канале.

    К косуле приехали ветеринарные врачи и осмотрели её. Также на место прибыли спасатели, представители Охотнадзора и полиции. Каким образом дикое животное оказалось в городе, выясняется. В администрации предположили, что косулю сбил автомобиль.

    Фото: Администрация Арсеньевского ГО
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    По данным регионального УМВД, предварительно установлено, что животное получило травму в результате удара о железный забор. Косуля пыталась убежать от людей, но её поймали и направили на лечение. Затем её планируется вернуть в естественную среду обитания.

    Фото: Администрация Арсеньевского ГО
    Фото: Администрация Арсеньевского ГО

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    Комментарии 15

    Гость19 Мар 2024 в 12:46
    очень хочется чтобы спасли животинку.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 12:23
    Есть люди, которым только бы сожрать, подавиться не боитесь?
    +0−0
    Akabos19 Мар 2024 в 11:54
    В женскую консультацию пришла - может залетела просто?!
    +1−0
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