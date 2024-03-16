    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 5

    3 м/с, ю-з

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.87eur99.97

    Памфилова: на президентских выборах в разных регионах 8 раз пытались поджечь участки

    516
    2 комментария

    На 29 участках в России были совершены попытки поджога или вливания в урну различных жидкостей. Об этом 16 марта сообщает глава ЦИК Элла Памфилова.

    По словам Памфиловой, попытки испортить бюллетени или поджечь участок на данный момент были зафиксированы в 20 регионах России. На 29 участках 8 раз пытались устроить пожар и 21 раз вливали или пытались влить в урну зеленку и другие жидкости.

    По словам главы ЦИК, безвозвратно испорчены 214 бюллетеней. Памфилова сообщила, что все нарушители были задержаны.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что за попытку поджечь участок на Варшавской улице в Петербурге была арестована девушка. Также наблюдатели сообщали, что на участке на Таллинской улице кто-то распылил газ, однако ГИК не подтверждает информацию.

    В России проходят трехдневные президентские выборы. Оставшиеся два дня, 16 и 17 марта, избирательные участки в Петербурге будут работать с 8 до 20 часов. Всего в городе работают 1947 постоянных избирательных участков, 47 временных в медицинских и социальных учреждениях. Видеонаблюдение будет вестись на 1831 избирательном участке. Исключения составили 116 участков, где голосуют военные и в медучреждениях закрытого типа.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость16 Мар 2024 в 17:20
    Да кому вы нужны к наперстачникам больше уважения.
    +3−0
    Гость16 Мар 2024 в 17:14
    А это та которую даже бомж отверг.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close