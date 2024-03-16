Памфилова: на президентских выборах в разных регионах 8 раз пытались поджечь участки

На 29 участках в России были совершены попытки поджога или вливания в урну различных жидкостей. Об этом 16 марта сообщает глава ЦИК Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, попытки испортить бюллетени или поджечь участок на данный момент были зафиксированы в 20 регионах России. На 29 участках 8 раз пытались устроить пожар и 21 раз вливали или пытались влить в урну зеленку и другие жидкости.

По словам главы ЦИК, безвозвратно испорчены 214 бюллетеней. Памфилова сообщила, что все нарушители были задержаны.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что за попытку поджечь участок на Варшавской улице в Петербурге была арестована девушка. Также наблюдатели сообщали, что на участке на Таллинской улице кто-то распылил газ, однако ГИК не подтверждает информацию.