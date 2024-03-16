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    В Белгородской области из-за массовых обстрелов закроют школы и ТЦ: главные новости 16 марта

    Самое важное за день — в коротком дайджесте

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    35 комментариев
    По данным властей, за 16 марта в городе были повреждены 106 квартир в 22 многоквартирных домах, частный жилой дом, два социальных объекта и 64 автомобиля
    По данным властей, за 16 марта в городе были повреждены 106 квартир в 22 многоквартирных домах, частный жилой дом, два социальных объекта и 64 автомобиляФото: vvgladkov / T.me
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    В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и нам только в удовольствие поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 16 марта.

    Массовый обстрел Белгородской области

    Белгородскую область массово атаковали беспилотники. Снаряды попадали в квартиры, машины и общественный транспорт. Двое человек погибли, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    — Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте. За жизнь ее сына борются медики — у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки, — написал Гладков в своем телеграм-канале.

    Фото: vvgladkov / T.me
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    Фото: vvgladkov / T.me
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    Фото: vvgladkov / T.me
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    Фото: vvgladkov / T.me
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    Фото: vvgladkov / T.me
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    В связи с повышенной опасностью, в Белгородской области 17 и 18 марта не будут работать торговые центы, 18 и 19 марта Ученики школ и колледжей Белгорода и восьми районов региона освобождены от занятий.

    vvgladkov / T.me

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что массовые обстрелы происходят в связи с выборами президента РФ.

    — Сегодня ещё по Белгороду опять ударили. И до этого. Именно для того, чтобы сорвать голосование, для того, чтобы запугать людей, — сказала Захарова в своём выступлении на мероприятии общества «Знание».

    Заводы в Самарской области атаковали беспилотники

    Беспилотники атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Как рассказал РИА Новости губернатор региона Дмитрий Азаров, в результате атаки вспыхнул пожар на установке по переработке нефтепродуктов.

    Как уточняет телеграм-канал Baza, первый дрон атаковал территорию НПЗ в Сызрани. Там начался пожар. Площадь составила 500 квадратных метров.

    Одновременно с этим БПЛА прилетел и в Новокуйбышевский НПЗ. Там пожар удалось устранить через полчаса.

    Один из очевидцев, снявший происшествие на видео (вероятно, сотрудник предприятия), описывает ситуацию двумя словами: «Всё, хана».

    Пул N3 / T.me

    В Свердловской области поймали диверсанта

    ФСБ сообщила, что задержала россиянина, который по заданию украинской разведки планировал теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости.

    Мужчина был завербован украинскими спецслужбами во Львове, он должен был устраивать сходы железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах специальной военной операции. При задержании возле железнодорожной ветки он кричал, что просто «гуляет здесь».

    Задержанный рассказал, что ему поручили изготовить «костыль» — устройство, с помощью которого можно было бы устроить сход состава с рельсов. На Урал диверсант прибыл через Молдавию и Турцию, а оттуда направился в Москву и Салехард.

    РИА Новости

    Минюст включил в список иноагентов актера Семена Трескунова

    Минюст РФ пополнил список иноагентов. В него попали актер Семен Трескунов, режиссер Роман Либеров, депутат из Новосибирска Светлана Каверзина, экономист Игорь Липсиц, журналисты Марьяна Беленькая и Кирилл Ишутин, а также экс-майор полиции Олег Кашинцев.

    Актер Семен Трескунов, известный по ролям в фильмах «Родные» (12+) и «Ивановы-Ивановы» (18+). Ранее он заявил в соцсетях, что у него нет работы и заканчиваются деньги.

    По данным властей, за 16 марта в городе были повреждены 106 квартир в 22 многоквартирных домах, частный жилой дом, два социальных объекта и 64 автомобиля
    По данным властей, за 16 марта в городе были повреждены 106 квартир в 22 многоквартирных домах, частный жилой дом, два социальных объекта и 64 автомобиляФото: vvgladkov / T.me
    Фото: vvgladkov / T.me
    Фото: vvgladkov / T.me
    Фото: vvgladkov / T.me
    Фото: vvgladkov / T.me
    Фото: vvgladkov / T.me

    ОбстрелАтакаВзрывМинюст РФМинюст
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 35

    Гость16 Мар 2024 в 23:39
    Белгород фактически превратился в Донецк-Луганск времен 2014/2015 года, когда города находились под беспрерывными обстрелами.

    Довольно странная спецоперация по итогам: верховный геостратег обещал прекратить обстрелы Донецка и Луганска, а в итоге добился обстрелов Белгорода и всей приграничной зоны. Если это входило в план спецоперации, то хотелось бы понять, что там дальше в этом планировании.
    +1−0
    Гость16 Мар 2024 в 23:38
    Идёт освобождение Белгорода РДК
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 23:36
    — Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали.
    (анекдот)
    +0−0
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