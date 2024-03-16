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    «Девальвация — самый простой способ». Прогнозы экономистов на курс рубля после 18 марта могут вас удивить

    Что ждет российскую экономику в ближайшее время и в долгосрочной перспективе

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    Минфин увеличит объем закупки валюты, а как это скажется на курсе рубля, мы узнаем позже
    Минфин увеличит объем закупки валюты, а как это скажется на курсе рубля, мы узнаем позжеФото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    Российский Минфин объявил, что государство увеличит закупки иностранной валюты и золота, ожидая дополнительных доходов от нефти и газа. Только до 4 апреля на это будут тратить примерно 4,7 млрд рублей в сутки. До этого — с 7 февраля по 6 марта — Минфин продавал иностранную валюту со скоростью 2,4 млрд рублей в сутки. MSK1.RU узнал у экспертов, какого курса валют нам ждать в ближайшее время.

    В авторитете теперь — не доллар

    В августе 2023 года Центробанк временно отказался от покупки иностранной валюты, чтобы избежать усиления давления на рубль, курс которого по отношению к доллару превысил 100. Теперь валютные интервенции принципиально отличаются от предыдущих: в роли базовой валюты в ней выступает уже не «недружественный» доллар, а китайский юань. Доля юаня в золотовалютных резервах России не разглашается, но в начале 2023 года она составляла 17%. Наверняка выросла.

    Валютная интервенция — действие Центрального банка страны на валютном рынке, направленное на поддержание или ослабление национальной валюты, в ходе которого единовременно или в ограниченный период времени производится покупка или продажа большого объема валюты.

    Минфин в первой половине 2023 года временно был вынужден продавать китайские юани, ведь западные санкции ударили по доходам от энергетического сектора. А в августе государство вернулось к закупкам юаней, поскольку цены на углеводородное сырье выросли, а нефтегазовые доходы бюджета восстановились.

    В соответствии с бюджетным правилом Россия в случае дефицита доходов от экспорта нефти и газа продает иностранную валюту за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а в случае профицита, напротив, покупает валюту. Бюджетное правило призвано скомпенсировать негативное влияние волатильности мировых цен на российскую экономику.

    Бюджетное правило — наложение длительных ограничений на показатели экономической политики. Бюджетные правила в основном направлены на сдерживание чрезмерного роста расходов бюджета, особенно в благоприятные для экономики времена, для обеспечения финансовой ответственности и устойчивости государственного долга.

    Поступления в федеральный бюджет от нефтегазового сектора в феврале выросли на 40% по сравнению с январем до 945,6 млрд рублей. Связано это было в том числе с уверенным ростом поступлений от налогов на добычу полезных ископаемых.

    Теперь в марте Минфин ожидает дополнительных поступлений в бюджет от нефтегазового сектора в размере 125,2 млрд рублей.

    Фото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    Что будет с рублем дальше?

    Впрочем, для большинства рядовых россиян слова «валютные интервенции» и «бюджетное правило» мало что значат. При этом граждане с жадностью следят за курсом основных валют. Их список, в который традиционно входили доллар и евро, теперь пополнился юанем. А любители ездить в Турцию и ОАЭ (судя по статистике Пограничной службы ФСБ, в 2023 году их было более 7 миллионов) следят еще и за курсами лиры и дирхама.

    — Рубль в среднесрочной перспективе будет слабеть к иностранным валютам, — уверен глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин. — В бюджете запланированы дополнительные доходы на 2024 год, и девальвация — самый простой способ для достижения заложенных показателей.

    Макроэкономические факторы также будут способствовать ослаблению рубля к доллару, евро и юаню. Можно попробовать предположить, что во втором и третьем кварталах года мы снова увидим колебания валютной пары, превышающие ₽ 100 за доллар.

    Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев прогнозирует, что после президентских выборов Центробанк перейдет к смягчению денежно-кредитной политики. При этом главным фактором, определяющим курса рубля, останутся проинфляционные риски.

    — Курс рубля колебался на фоне общей неопределенности на мировом рынке. Плюс пик фискальных платежей был пройден в начале этого года, а ЦБ РФ пока сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 16% годовых.

    Год начался с исторически сильного сезона для рубля: и с монетарной, и с фискальной точки зрения. С учетом того, что среднегодовой показатель инфляции может составить порядка 6,9–7%, рост доллара и евро мы можем увидеть не раньше первой половины апреля.

    Деев считает, что после президентских выборов доллар может стоить порядка 93 рублей, юань — 13 рублей, а евро — 102 рубля.

    А вот инвестиционный советник Юлия Кузнецова, основатель «Университета инвестиций», считает, что после выборов рубль может укрепиться до уровня 90–91 за доллар, то есть вернуться на те же значения, что и сейчас. Более того, по мнению Кузнецовой, существует вероятность снижения курса доллара до уровня 88 рублей.

    Евро, считает эксперт, может стоить до 97 рублей, а вот юань после выборов укрепится до 12,2 рубля.

    — Рубль не покажет сильной динамики падения до выборов только в случае отсутствия политических событий и действий со стороны Запада, — говорит Кузнецова. — Если же что-то подобное произойдет, стоит ждать большой волатильности рынка и большего падения курса рубля. Например, вплоть до 100 рублей за доллар.

    До этого мы рассказывали про попытку пересадить экономику на китайскую иглу» и к чему в России привело двухлетие «технологического суверенитета».

    Минфин увеличит объем закупки валюты, а как это скажется на курсе рубля, мы узнаем позже
    Минфин увеличит объем закупки валюты, а как это скажется на курсе рубля, мы узнаем позжеФото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Дарья Селенская / Городские порталы

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    Комментарии 81

    VKuser18868899916 Мар 2024 в 17:14
    купим сани на китайские юани . и поедем и помчимся на оленях в севед дальний .... тут завтра не знаешь что ждать . а оне вона что ...
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 16:54
    Дикая инфляция
    Рост стоимости валюты (150 руб $)
    Усиления боевых действий в зоне СВО
    Ещё одна жёсткая мобилизация
    Усиление санкций
    Налоги повысят
    +0−1
    Гость16 Мар 2024 в 16:44
    13.03. в пяти обменниках, разных банков не было валюты (наличных долларов и евро), то есть мелочевка по 700-900 у.е. была, а так чтобы по настоящему, это нет. Там где была наличка курс был + 3-4 рубля к курсу ЦБ и продавали "Старые купюры". По телефону вежливо просили зайти завтра, но без гарантий...
    +0−1
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