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    Первый в мире университетский курс в «ТикТоке» запустили в Финляндии

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    21 комментарий

    В Финляндии университет прикладных наук Хаага-Хелия (Haaga-Helia) 15 марта объявил о запуске курса, который будут преподавать только через «ТикТок».

    Это первый такой образовательный опыт в мире. Ни одно аккредитованное учебное заведение еще не запускало обучение на «ТикТоке». Новый курс будет состоять из коротких лекций по предпринимательству.

    «Одной из базовых ценностей нашего университета является смелость. Мы не смотрим на перемены как на опасность, а, скорее, наоборот, как на возможность создавать что-то новое. Наши студенты и молодежь в целом уже давно проводят время в "ТикТоке", так почему бы к ним не присоединиться и не предложить им нечто более серьезное и познавательное», — прокомментировал запуск нового курса глава университета Теему Кокко.

    В университете Хаага-Хелия считают, что «ТикТок» стал основным новостным каналом для молодежи в Финляндии. В будущем учебное заведение подумывает увеличить количество учебных курсов на этой платформе.

    ТАСС обращает внимание, что новый курс по предпринимательству будет доступен в «ТикТоке» до 17 мая. Хаага-Хелия специализируется на прикладных программах бакалавриата. Это государственный некоммерческий университет.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что студенты из России продолжают учиться в Финляндии, несмотря на усложнение международной обстановки. Между странами было заморожено образовательное сотрудничество, но это не отразилось на тех россиянах, которые уже учились на территории Финляндии в 2022 году.

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    Университет в ТикТок
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    Комментарии 21

    Гость16 Мар 2024 в 00:17
    Молодцы, живут, развиваются..)
    +1−1
    Гость15 Мар 2024 в 23:33
    Очередная развлекательная ерунда, дающая иллюзию, что человек чему-то учится.
    +1−1
    chip115 Мар 2024 в 23:03
    Недавно было что в США тик-ток запретили, не хотят американцы смотреть финские уроки.
    +1−1
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