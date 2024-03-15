Первый в мире университетский курс в «ТикТоке» запустили в Финляндии

В Финляндии университет прикладных наук Хаага-Хелия (Haaga-Helia) 15 марта объявил о запуске курса, который будут преподавать только через «ТикТок».



Это первый такой образовательный опыт в мире. Ни одно аккредитованное учебное заведение еще не запускало обучение на «ТикТоке». Новый курс будет состоять из коротких лекций по предпринимательству.

«Одной из базовых ценностей нашего университета является смелость. Мы не смотрим на перемены как на опасность, а, скорее, наоборот, как на возможность создавать что-то новое. Наши студенты и молодежь в целом уже давно проводят время в "ТикТоке", так почему бы к ним не присоединиться и не предложить им нечто более серьезное и познавательное», — прокомментировал запуск нового курса глава университета Теему Кокко.