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Финляндия замораживает научное и образовательное сотрудничество с РФ. Российские студенты все еще смогут учиться в Суоми

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Министерство образования и культуры Финляндии объявило о заморозке сотрудничества с РФ в сфере высшего образования и науки.

«Министерство рекомендует финским высшим учебным заведениям воздерживаться от любого сотрудничества с российскими партнерами в сфере высшего образования и науки», – говорится 9 марта в заявлении ведомства.

Профильный министр Антти Курвинен заявил, что решение обсуждалось с руководителями финских вузов.

Глава министерства образования подчеркнул, что студентом или исследователем в Финляндии может стать любой человек, независимо от гражданства.

Ранее Yle писало, что финские вузы не будет исключать россиян из-за ситуации на Украине.

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Комментарии (3)

AlexZZZ
Мда.... это толерантная Европа показывает свое истинное лицо.
Пусть погуглят значение слова "нацизм".
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