Финляндия замораживает научное и образовательное сотрудничество с РФ. Российские студенты все еще смогут учиться в Суоми

Министерство образования и культуры Финляндии объявило о заморозке сотрудничества с РФ в сфере высшего образования и науки.
«Министерство рекомендует финским высшим учебным заведениям воздерживаться от любого сотрудничества с российскими партнерами в сфере высшего образования и науки», – говорится 9 марта в заявлении ведомства.
Профильный министр Антти Курвинен заявил, что решение обсуждалось с руководителями финских вузов.
Глава министерства образования подчеркнул, что студентом или исследователем в Финляндии может стать любой человек, независимо от гражданства.
Ранее Yle писало, что финские вузы не будет исключать россиян из-за ситуации на Украине.