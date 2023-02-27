Финны рассказали, как студенты из России обходят санкции

Российских студентов в Финляндии заметно меньше не стало и задержек платы за обучение от них нет — они научились переводить деньги в обход санкций и ограничений, рассказали в вузах Суоми.



Как пишут 27 февраля финские СМИ, в университете прикладных наук LAB и технологического университета LUT заявили, что если раньше были случаи, когда студентам приходилось бросать учебу из-за проблем с оплатой, то теперь таких случаев практически нет.



В Университете прикладных наук XAMK рассказали, что некоторые россияне платят в рассрочку, вовремя и полном объеме.

