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    Финны рассказали, как студенты из России обходят санкции

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    Российских студентов в Финляндии заметно меньше не стало и задержек платы за обучение от них нет — они научились переводить деньги в обход санкций и ограничений, рассказали в вузах Суоми.

    Как пишут 27 февраля финские СМИ, в университете прикладных наук LAB и технологического университета LUT заявили, что если раньше были случаи, когда студентам приходилось бросать учебу из-за проблем с оплатой, то теперь таких случаев практически нет.

    В Университете прикладных наук XAMK рассказали, что некоторые россияне платят в рассрочку, вовремя и полном объеме.

    «Платежи были произведены в основном в обход санкций, например, с помощью турецких и китайских кредитных карт», – уточнил журналистам ректор XAMK Хейкки Саастамойнен.

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