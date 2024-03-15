Попытка поджога избирательного участка в Асбесте Свердловской области попала на видео

В городе Асбест Свердловской области 15 марта попытались поджечь избирательный участок, — сообщает издание E1. Инцидент произошел в здании школы № 21.
Опубликовано видео, из которого следует, что некоторые помещения у входа в УИК охватил густой черный дым, заметны небольшие вспышки света, похожие на языки пламени.
«Коммерсантъ» со ссылкой на журналиста Дмитрия Фоминцева пишет, что возгорание могло начаться в результате действий 18-летней девушки, бросившей дымовую шашку. Правоохранители задержали её.
Как сообщает избирком Свердловской области, в результате происшествия никто не пострадал.
«Ситуация имела место. На избирательный процесс, работу комиссии данная ситуация не повлияла. Благодаря оперативной и грамотной реакции дежурных и правоохранительных органов», — сообщили E1 в избирательной комиссии Свердловской области.
Процесс голосования на участке проходил в обычном режиме и продолжился после инцидента.
Антитеррористическая комиссия региона напомнила гражданам об уголовной ответственности за попытки дестабилизировать работу избирательных участков. Подобные действия могут быть рассмотрены в рамках статьи 141 УК России (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Напомним, 15 марта у школы № 358 в Московском районе Петербурга 21-летняя девушка кинула бутылку с зажигательной смесью в плакат о выборах. Инцидент попал на видео. Пострадавших в результате произошедшего нет.
Задержанная, по предварительной информации, рассказала полиции, что выполняла указание «украинского телеграм-канала». За поджог ей обещали заплатить. Изначально сообщалось, что девушка учится в университете имени Герцена, но эта информация не подтвердилась.
На момент публикации материала в Петербурге уже закрыты избирательные участки. Первый день выборов президента России завершен. Участки будут работать 16 и 17 марта с 8 до 20 часов.
В выборах президента участвуют четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди».