Попытка поджога избирательного участка в Асбесте Свердловской области попала на видео

В городе Асбест Свердловской области 15 марта попытались поджечь избирательный участок, — сообщает издание E1. Инцидент произошел в здании школы № 21.



Опубликовано видео, из которого следует, что некоторые помещения у входа в УИК охватил густой черный дым, заметны небольшие вспышки света, похожие на языки пламени.

«Коммерсантъ» со ссылкой на журналиста Дмитрия Фоминцева пишет, что возгорание могло начаться в результате действий 18-летней девушки, бросившей дымовую шашку. Правоохранители задержали её.

Как сообщает избирком Свердловской области, в результате происшествия никто не пострадал.