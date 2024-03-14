Владимир Путин посмертно наградил медалью «За отвагу» белгородского чиновника, подорвавшегося на мине

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За отвагу» замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, который подорвался на мине в конце 2023 года.
Как говорится в указе главы государства от 14 марта, награда присуждена чиновнику «за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга».
Машина с тремя местными чиновниками подорвалась на мине в Белгородской области в декабре 2023 года. Среди них был замглавы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко. Позже скончался в больнице.