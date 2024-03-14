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    Владимир Путин посмертно наградил медалью «За отвагу» белгородского чиновника, подорвавшегося на мине

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    Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За отвагу» замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, который подорвался на мине в конце 2023 года.

    Как говорится в указе главы государства от 14 марта, награда присуждена чиновнику «за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга».

    Машина с тремя местными чиновниками подорвалась на мине в Белгородской области в декабре 2023 года. Среди них был замглавы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко. Позже скончался в больнице.

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    Владимир Путин
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