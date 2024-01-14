Продавец из Петербурга рассказал, что у него сгорели на складе Wildberries резиновые «писюны» на 600 тысяч рублей

Продавец из Петербурга пожаловался, что на складе Wildberries в Шушарах у него сгорели более 100 «вибраторов и писюнов» на общую сумму 600 тысяч рублей.

В соцсетях распространилось видеозапись, в которой молодой человек рассказывает о том, что в пожаре на складе Wildberries у него сгорели товары, а именно игрушки для секса. В разговоре с «Фонтанкой» селлер рассказал, что на видео действительно он. Однако от публикации видеозаписи отказался, побоявшись «такой славы».

Молодой предприниматель ведет канал в Telegram. На данный момент у него только 243 подписчика.