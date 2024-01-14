Продавец из Петербурга рассказал, что у него сгорели на складе Wildberries резиновые «писюны» на 600 тысяч рублей

Продавец из Петербурга пожаловался, что на складе Wildberries в Шушарах у него сгорели более 100 «вибраторов и писюнов» на общую сумму 600 тысяч рублей.
В соцсетях распространилось видеозапись, в которой молодой человек рассказывает о том, что в пожаре на складе Wildberries у него сгорели товары, а именно игрушки для секса. В разговоре с «Фонтанкой» селлер рассказал, что на видео действительно он. Однако от публикации видеозаписи отказался, побоявшись «такой славы».
Молодой предприниматель ведет канал в Telegram. На данный момент у него только 243 подписчика.
Как оказалось, оригинальное видео о сгоревших «писюнах» заканчивается рекламой экспресс-курса о том, как открыть собственный магазин (на другом маркетплейсе) и не волноваться, что все твои товары сгорят. Селлер предлагает новичкам прослушать четыре урока, «в которые он упаковал свой трехлетний опыт работы» с маркетплейсом.
В посте от 13 января петербуржец написал: «Ночью сгорел склад WB в Питере. Там находилось около 180 штук писюнов и вагинок, эх... Так и не увидели мир мои резиновые ребята».
Пожар на складе Wildberries на Московском шоссе, 153, в Шушарах начался рано утром 13 января, открытое горение ликвидировали днем 14 января. Проливка и разборка конструкций продолжаются. По официальной информации, никто не пострадал. Подробнее о том, что и как известный маркетплейс построил в Шушарах, читайте в материале «Фонтанки». Также читайте, что известно о пожаре на данный момент.