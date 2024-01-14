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    Две тысячи детей вывезли из Белгородской области

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    Более 2 тысяч детей вывезли из Белгородской области в другие регионы России на отдых, сообщил 14 января губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    «Кормят хорошо, организованы мероприятия, одна из групп уже находится в цирке. Поэтому надеюсь, что скоро вернутся домой», — отметил губернатор.

    В трех регионах десять детей заболели острыми респираторными вирусными инфекциями. Шестеро в Пензенской области госпитализированы. Гладков попросил родителей не переживать: вся необходимая медицинская помощь оказывается.

    Сотрудники правительства Пензенской области и дочь Гладкова Ольга проведали детей, которые лежат в детской областной больнице в Пензе. В субботу температура поднялась еще у двух девочек — уже после того, как их разместили в лагере «Звездочка». И в тот же день их госпитализировали.

    «Сейчас состояние у всех деток удовлетворительное, температура еще есть, но она некритичная, врачи делают всё возможное, чтобы они скорее пошли на поправку», — отметил Гладков.

    В начале января он сообщал, что после продления зимних каникул в Белгороде более 1300 семей за сутки подали заявки на прием детей в загородные лагеря других российских регионов. 9 января он рассказал, что белгородских детей планируется разместить в Воронежской, Ярославской, Калужской, Тамбовской, Липецкой, Тульской и Пензенской областях.

    30 декабря был обстрелян центр Белгорода, нападавшие использовали две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО. Погибли 25 человек, в том числе пять детей, более 100 получили ранения.

    ДетиБелгородБелгородская областьОбстрел Белгородской области
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