Две тысячи детей вывезли из Белгородской области

Более 2 тысяч детей вывезли из Белгородской области в другие регионы России на отдых, сообщил 14 января губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



«Кормят хорошо, организованы мероприятия, одна из групп уже находится в цирке. Поэтому надеюсь, что скоро вернутся домой», — отметил губернатор.



В трех регионах десять детей заболели острыми респираторными вирусными инфекциями. Шестеро в Пензенской области госпитализированы. Гладков попросил родителей не переживать: вся необходимая медицинская помощь оказывается.



Сотрудники правительства Пензенской области и дочь Гладкова Ольга проведали детей, которые лежат в детской областной больнице в Пензе. В субботу температура поднялась еще у двух девочек — уже после того, как их разместили в лагере «Звездочка». И в тот же день их госпитализировали.

