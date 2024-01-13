На складе Wildberries в Шушарах ни разу не проводились ведомственные проверки

С конца 2021 года на складском комплексе Wildberries на Московском шоссе, где произошел масштабный пожар, не было проведено ни одной проверки МЧС, Ростехнадзора и Роспотребнадзора. Это следует из данных базы СПАРК.
Речь идет о проведении как плановых, так и внеплановых проверок. Ранее стало известно, что складской комплекс официально не был введен в эксплуатацию, эти данные подтвердил Госстройнадзор. Служба сообщила, что выдала только заключение о соответствии (ЗОС), а разрешение на ввод в эксплуатацию отсутствует.
Бывший сотрудник МЧС, эксперт по пожарной безопасности и эвакуации, глава компании «Самоспас» и сооснователь компании «Вентопро» Илья Маликов рассказал «Фонтанке», что в основном на подобных объектах устанавливают сплинкерную систему пожаробезопасности. Это огромные запасы воды, которые находятся либо под землёй, либо в специальных ёмкостях. Объем при этом рассчитывается из обслуживаемой площади, а также из того, какое количество литров в минуту должны выдавать сплинкеры. «То есть поднимается температура, в сплинкере лопается запорный элемент и начинается мелкодисперсное орошение. На тех видео, которые я посмотрел, её работы видно не было. Возможно, она ещё не была подключена», — предположил собеседник.
Он напомнил о сообщениях СМИ, что в течение недели были ложные срабатывания сигнализации. «И люди привыкли: продолжаем работать и дальше выполнять план. То есть на сигнализацию не отреагировали. Когда поняли, что всё-таки надо эвакуироваться, кто-то пытался дособрать заказы, кто-то пошёл в раздевалку собирать вещи — в итоге это превратилось в бедлам», — пояснил специалист.
Маликов обратил внимание на опубликованные видео, на которых было запечатлено, что люди по внешней пожарной лестнице спускаются вниз, а одновременно с этим к ним навстречу поднимаются другие. «Предполагаю, что люди выскочили на улицу, думая, что это учебная сигнализация. А когда поняли, что настоящий пожар, решили вернуться обратно и дособрать вещи, что в принципе недопустимо. В ряде случаев на видео нет звука по громкоговорителю — такое ощущение, что в каких-то местах система оповещения была отключена», — добавил собеседник.
Он также рассказал, как должна быть организована эвакуация. Когда сотрудник приходит, он не просто расписывается в журнале пожарной безопасности, а должен реально понимать, где находятся средства первичного пожаротушения, куда ему идти, когда идти, как спускаться в случае возгорания. «По идее, должны отойти на безопасное расстояние, собраться отделом в одном месте и там пересчитать по головам. Если кого-то не хватает, то старший ответственный за безопасность должен сообщить пожарным, что, например, двоих человек нет, работали в таких-то отделах, возможно нужна эвакуация, помощь, спасение», — рассказал Маликов.
Быстрое распространение огня эксперт объяснил тем, что товары на складе хранятся в картонных коробках, в пленке, эти материалы горят очень быстро, если пламя добирается до лакокрасочных покрытий — «это бомба быстрого действия».
Основатель компании «Инновационные системы пожаробезопасности» (ИСП), эксперт в сфере противопожарной защиты Сергей Лекторович обратил внимание, что на некоторых видео слышны только отдельные призывы покидать здание, а также на обнародованных кадрах не видна работа систем пожаротушения.
Также собеседник высказался по поводу систем противопожарной защиты высотных складов и зданий. «Мы видим, что такие помещения периодически пытаются защитить системами тонкораспыленной воды. Никогда такие системы не потушат пожар, так как вода просто испаряется при горении такой интенсивности. Поэтому не нужно экономить ни на системах пожаротушения, ни на противопожарном режиме», — подчеркнул он.
Складской комплекс на Московском шоссе, 153, загорелся утром 13 января, в настоящее время пожарные уже более 11 часов борются с пламенем. Пожару был присвоен высший, пятый номер сложности, сейчас он понижен до второго.