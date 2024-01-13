На складе Wildberries в Шушарах ни разу не проводились ведомственные проверки

С конца 2021 года на складском комплексе Wildberries на Московском шоссе, где произошел масштабный пожар, не было проведено ни одной проверки МЧС, Ростехнадзора и Роспотребнадзора. Это следует из данных базы СПАРК.



Речь идет о проведении как плановых, так и внеплановых проверок. Ранее стало известно, что складской комплекс официально не был введен в эксплуатацию, эти данные подтвердил Госстройнадзор. Служба сообщила, что выдала только заключение о соответствии (ЗОС), а разрешение на ввод в эксплуатацию отсутствует.



Бывший сотрудник МЧС, эксперт по пожарной безопасности и эвакуации, глава компании «Самоспас» и сооснователь компании «Вентопро» Илья Маликов рассказал «Фонтанке», что в основном на подобных объектах устанавливают сплинкерную систему пожаробезопасности. Это огромные запасы воды, которые находятся либо под землёй, либо в специальных ёмкостях. Объем при этом рассчитывается из обслуживаемой площади, а также из того, какое количество литров в минуту должны выдавать сплинкеры. «То есть поднимается температура, в сплинкере лопается запорный элемент и начинается мелкодисперсное орошение. На тех видео, которые я посмотрел, её работы видно не было. Возможно, она ещё не была подключена», — предположил собеседник.



Он напомнил о сообщениях СМИ, что в течение недели были ложные срабатывания сигнализации. «И люди привыкли: продолжаем работать и дальше выполнять план. То есть на сигнализацию не отреагировали. Когда поняли, что всё-таки надо эвакуироваться, кто-то пытался дособрать заказы, кто-то пошёл в раздевалку собирать вещи — в итоге это превратилось в бедлам», — пояснил специалист.



Маликов обратил внимание на опубликованные видео, на которых было запечатлено, что люди по внешней пожарной лестнице спускаются вниз, а одновременно с этим к ним навстречу поднимаются другие. «Предполагаю, что люди выскочили на улицу, думая, что это учебная сигнализация. А когда поняли, что настоящий пожар, решили вернуться обратно и дособрать вещи, что в принципе недопустимо. В ряде случаев на видео нет звука по громкоговорителю — такое ощущение, что в каких-то местах система оповещения была отключена», — добавил собеседник.



Он также рассказал, как должна быть организована эвакуация. Когда сотрудник приходит, он не просто расписывается в журнале пожарной безопасности, а должен реально понимать, где находятся средства первичного пожаротушения, куда ему идти, когда идти, как спускаться в случае возгорания. «По идее, должны отойти на безопасное расстояние, собраться отделом в одном месте и там пересчитать по головам. Если кого-то не хватает, то старший ответственный за безопасность должен сообщить пожарным, что, например, двоих человек нет, работали в таких-то отделах, возможно нужна эвакуация, помощь, спасение», — рассказал Маликов.



Быстрое распространение огня эксперт объяснил тем, что товары на складе хранятся в картонных коробках, в пленке, эти материалы горят очень быстро, если пламя добирается до лакокрасочных покрытий — «это бомба быстрого действия».

